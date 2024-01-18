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Стало відомо, коли Сенат США розгляне угоду про фінансування України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, коли Сенат США розгляне угоду про фінансування України
Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл
фото з відкритих джерел

Адміністрації Байдена і демократам у Сенаті доведеться поступитися в питанні умовно-дострокового звільнення нелегальних мігрантів

Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл припускає, що сенатори розглянуть двопартійну угоду про фінансування України та безпеки кордонів наступного тижня. Про це повідомляє The Hill.

Макконнелл зауважує, що порядком денним Сенату керують демократи, але він впевнений, що учасники переговорів оприлюднять угоду щодо безпеки кордонів у найближчі дні.

«Я припускаю, що ми, скоріш за все, розглянемо це питання в Сенаті наступного тижня», – сказав Макконнелл.

Лідери Республіканської партії зазначають, що каменем спотикання лишається розбіжність щодо повноважень президента Джо Байдена на умовно-дострокове звільнення мігрантів, затриманих на південному кордоні країни.

Водночас, за словами Макконнелла, республіканські законодавці не повинні втратити можливість ухвалити пакет законів, спрямованих на усунення загроз національній безпеці, реформування законодавства про надання притулку та повноважень адміністрації щодо висилки мігрантів із країни.

«Це унікальна можливість досягти чогось у розділеному уряді, чого не було б за єдиного уряду», – сказав лідер республіканців у Сенаті.

Макконнелл також визнав, що адміністрації Байдена і демократам у Сенаті доведеться поступитися в питанні умовно-дострокового звільнення нелегальних мігрантів, але висловив упевненість, що обидві сторони, зрештою, знайдуть компроміс.

«Ми сподіваємося отримати надійний пакет щодо кордону. Я очікую, що він буде перед нами наступного тижня», – сказав він.

Водночас Макконнелл не виключив, що навіть якщо республіканці отримають контроль над Білим домом, Сенатом і Палатою представників після виборів 2024 року, вони, скоріш за все, не зможуть провести реформи у сфері безпеки кордонів, адже демократи заблокують їх у Сенаті, де для ухвалення більшості законів потрібні 60 голосів.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер підтримав упевненість Макконнелла в скорішому досягненні угоди, заявивши, що «ми ближче, ніж будь-коли були».

Водночас Макконнелл визнав, що республіканці в Сенаті не впевнені, чи зможе будь-яка двопартійна угода пройти через Палату представників, де спікер республіканець Майк Джонсон перебуває під постійним тиском консервативних колег.

«Я не знаю, що зробить Палата представників. Ми працюємо над тим, щоб спробувати вивести з Сенату пакет, який би стосувався національної безпеки та безпеки кордонів у спосіб, що заслуговує на довіру», – сказав Макконеннел.

Пакет включатиме понад 60 млрд доларів допомоги для України, 14 млрд доларів для Ізраїлю та 14 млрд доларів на допомогу в охороні кордону та захисту від мігрантів, що прибувають до країни з Півдня.

Як повідомлялося, запланована зустріч президента США з лідерами Конгресу щодо фінансування потреб національної оборони призначена для повного розуміння законодавцями наскільки гостро Україна потребує продовження підтримки.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден закликав республіканців не блокувати допомогу Україні, бо в іншому разі доведеться платити ще більше. Про це він сказав у суботу журналістам, повідомляє сайт Білого дому.

Байден заявив, що готовий до серйозних змін у міграційній політиці. «Я готовий запровадити значні зміни в питанні кордону. Впродовж останніх п’яти тижнів тривають переговори, тож я сподіваюся, що ми досягнемо мети», – зазначив президент Сполучених Штатів. Він також попередив республіканців про наслідки блокування допомоги Україні. 

Теги: блокування переговори звільнення Сенат США президент Україна фінансування партії

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