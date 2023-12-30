Кислиця назвав представника Росії в ООН людиною з ампутованою совістю

Український представник розповів Радбезу ООН деталі ракетного удару Росії по Україні

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця докладно розповів про наслідки масованої атаки Росії на Україну та охарактеризував російського представника Василя Небензю як особу «з ампутованою совістю і відрізаною гідністю». Про це він говорив під час термінового засідання Ради безпеки ООН.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кислиця повідомив, що минулої ночі Російська Федерація здійснила одну з найбільш інтенсивних та масованих атак з використанням ракет і безпілотників, націлених на житлові райони, об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти по всій території України.

«Ви тільки подивіться на список цілей, які були так «сміливо» знищені Росією минулої ночі. Пологове відділення, освітні заклади, торговий центр, 45 багатоповерхових житлових будинків, приватні будинки, дві церкви, торговельні та сховища, а також паркінг», – зазначив представник України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він додав, що з огляду на повідомлення про вторгнення ракети РФ у повітряний простір Польщі російський повітряний терор становить загрозу не лише для України, а й для сусідніх країн. За його словами, доки Росія здатна вбивати довіру та цілісність Радбезу ООН, вона почуватиметься вільно, вбиваючи невинних людей в Україні та за її межами.

До того ж, Кислиця охарактеризував російського представника в ООН Василя Небензю як особу «з ампутованою совістю і відрізаною гідністю».

«Мені немає що сказати російському представникові тут, у цій залі. Як і його московське начальство, він є людиною з ампутованою совістю і відрізаною гідністю», – сказав постійний представник України при ООН

Зазначимо, 29 грудня Україна та ще 30 держав подали запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Головна тема – масований удар росіян.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, Сполучені Штати звинуватили Росію у цілеспрямованому відволіканні Ради Безпеки ООН темами про Революцію Гідності в Україні, поки в Москві готували наймасштабніший ракетно-повітряний удар по українських містах.

Нагадаємо, 29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.