Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Активісти влаштували протест у Дубаї на Кліматичному саміті ООН

Діана Гасюк
glavcom.ua
Активісти влаштували протест у Дубаї на Кліматичному саміті ООН
Активісти влаштували протест у Дубаї на Кліматичному саміті ООН
фото: Валерія Бондарєва для «Главкому»

Акція організована на кліматичній конференції ООН, президентом якої цього року є виконавчий директор державної нафтової компанії Султан Ахмет Аль-Джабер

Активісти влаштували акцію протесту на найбільшій кліматичній конференції ООН, президентом якої цього року є міністр енергетики емірату Дубаю Султан аль Джабер, який очолює Національну нафтову компанію Абу-Дабі. Про це «Главкому» розповіла екоактивістка Валерія Бондарєва. 

Султан аль Джабер перед самітом заявив, що «відмовлятися від нафти – означає заганяти людство в печери».

«Особливо обурення викликало те, коли 26 жовтня BBC News опублікували статтю, що були розсекречені документи, що ОАЕ хотіли використати кліматичну конференцію для укладання нових договорів по нафті з 15 іншими країнами. До цього ще додати те, коли сам Аль-Джабер сказав, що немає жодних наукових доказів тому, що нам потрібен швидкий відхід викопного палива, а також те, що на цій конференції зараз знаходиться рекордна кількість лобістів викопного палива – 2456», – розповіла Бондарєва.

Ініціаторами акції стали українська та польська молодіжні кліматичні ініціативи «Розвій» та «Wschod» відповідно.

На плакатах були наступні слова: «Не смій приїжджати на COP28», «Гаага не тут», «Квиток до в'язниці», «Викопним диктаторам тут не місце» та «Fuck P*tin».

«Насправді дуже дивно усвідомлювати те, що ми перебуваємо з ним в одній країні, всього десь за 150 км один від одного. І якраз ми, молоді активісти, були обурені тим фактом, що він взагалі зміг сюди приїхати й не бути арештованим, як того вимагає Міжнародний кримінальний суд. Та й приїхав він сюди на нові приватні переговори щодо нафти, які тільки дозволять йому мати більше коштів на те, що фінансували війну в Україні. Всі ці викопні диктатори тільки блокують рішення щодо вкрай важливого та нагального повного відходу від викопного палива (fossil fuel phase out), що забезпечить справедливе майбутнє. Нам було важливо привернути до цього увагу», – пояснила екоактивістка.

До відома, багато політиків, науковців та активістів розкритикували призначення кандидатури президента цьогорічного саміту. 

Вони виступають проти того, щоб людина, чия повсякденна робота полягає у видобутку викопного палива, також була відповідальною за укладення кліматичних угод. Понад 130 законодавців зі США та ЄС написали до ООН листа із закликом звільнити його з посади.

Але посунути Джабара не вийшло. Натомість на саміт не з'явився президент США Джо Байден. У Білому домі пояснили: лідер занадто заклопотаний. Байден повністю поринув у питання війни в Україні та загострення між Ізраїлем та ХАМАСом. Замість нього до ОАЕ прибула висока американська делегація. Віцепрезидентка Камала Гарріс, держсекретар Ентоні Блінкен та спецпосланець із питань клімату Джон Керрі.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа, а також очільники Латвії та Польщі відмовилися зробити спільне фото на Конференції ООН зі зміни клімату COP28 у Дубаї в п’ятницю, 1 грудня. Причина – присутність президента Білорусі Олександра Лукашенка. 

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін у середу, 6 грудня, прибув з візитом до Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). 

З моменту видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт Путіна в березні 2023-го очільник Кремля, ймовірно, здійснив три закордонні візити. Таким чином, поїздка в ОАЕ та Саудівську Аравію стала четвертою.

Зауважимо, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія не входять до числа країн, які ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду, при цьому ОАЕ підписали, але не ратифікували договір.

12 жовтня він уперше після видачі ордера виїхав з офіційним візитом за кордон до Киргизстану. 17 жовтня Путін відвідував Пекін, де зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпіном і взяв участь у форумі.

На початку листопада російський диктатор прибув з офіційним візитом до Астани, де провів переговори з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим.

Теги: клімат ООН саміт активісти протест Саудівська Аравія путін акція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден зовсім не випадково тісно пов'язує дві війни – Росії проти України та ХАМАС проти Ізраїлю
«Трикутник зла» і вибори президента США
9 листопада, 16:22
Після маршу Пригожина Путін несподівано для себе зрозумів, що в елітах не існує навіть натяку на змову
Вибори в РФ. Чому вони важливі для нас?
3 грудня, 11:25
Путін збирається балотуватися у президенти як самовисуванець, щоб підвищити авторитет «військового лідера»
The Telegraph розповів, навіщо Путін збирається балотуватися як самовисуванець
13 листопада, 21:52
Уночі сили ППО працювали у кількох областях України
Вибухи в українських містах, атака на склад БпЛА в Брянську: головне за ніч
30 листопада, 06:56
За даними опитування, у листопаді рівень довіри Путіну склав 47%
Як змінилося ставлення росіян до Путіна за час війни: шокуючі результати опитування
30 листопада, 15:26
Обурення екологів викликало останнє резонансне інтерв’ю депутатки, в якому вона, зокрема, пояснила, чому створення природно-заповідних фондів у столиці відбувається неналежним чином
Київрада ініціює перевірку екологів, які спалили опудало депутатки Лимар
7 листопада, 18:26
Володимир Зеленський: «Війна ХАМАСу проти Ізраїлю відвернула світову увагу від подій в Україні»
Зеленський назвав дві країни, які можуть змусити Путіна вивести війська з України
21 листопада, 08:50
Трюдо закликав лідерів «Великої двадцятки» засудити безвідповідальні дії Росії
Трюдо закликав лідерів G20 покарати Росію
23 листопада, 07:25
Путін збільшив збройні сили РФ на 170 тис. осіб
Білий дім про рішення Путіна збільшити армію: «розкидається людським м’ясом»
2 грудня, 06:35

Соціум

Активісти влаштували протест у Дубаї на Кліматичному саміті ООН
Активісти влаштували протест у Дубаї на Кліматичному саміті ООН
У Лас-Вегасі сталася стрілянина в університеті: є загиблі
У Лас-Вегасі сталася стрілянина в університеті: є загиблі
Нетаньяху: Ізраїль оточив будинок лідера ХАМАС у Секторі Гази
Нетаньяху: Ізраїль оточив будинок лідера ХАМАС у Секторі Гази
Байден оцінив шанси Трампа перемогти на виборах
Байден оцінив шанси Трампа перемогти на виборах
Росія підтвердила смерть колаборанта Киви
Росія підтвердила смерть колаборанта Киви
Іпотека на житло у Британії для біженців: українка поділилась досвідом
Іпотека на житло у Британії для біженців: українка поділилась досвідом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Німецький депутат пропонує відсилати українських біженців на війну
31K
ЗСУ повідомили, які є обмеження за віком та статтю для служби в армії
28K
Один із лідерів української діаспори у РФ пояснив, кому Кремль тепер дозволяє говорити українською
27K
День Збройних сил України 2023: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
24K
В останньому дописі у соцмережі Кива згадував про смерть
18K
Афера під Києвом. Батюшка Московського партіархату відібрав храм у громади села

Новини

7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Вчора, 14:57
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Вчора, 10:43
Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Вчора, 07:22
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 6 грудня
Вчора, 05:57
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua