Активісти влаштували протест у Дубаї на Кліматичному саміті ООН

Акція організована на кліматичній конференції ООН, президентом якої цього року є виконавчий директор державної нафтової компанії Султан Ахмет Аль-Джабер

Активісти влаштували акцію протесту на найбільшій кліматичній конференції ООН, президентом якої цього року є міністр енергетики емірату Дубаю Султан аль Джабер, який очолює Національну нафтову компанію Абу-Дабі. Про це «Главкому» розповіла екоактивістка Валерія Бондарєва.

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Султан аль Джабер перед самітом заявив, що «відмовлятися від нафти – означає заганяти людство в печери».

«Особливо обурення викликало те, коли 26 жовтня BBC News опублікували статтю, що були розсекречені документи, що ОАЕ хотіли використати кліматичну конференцію для укладання нових договорів по нафті з 15 іншими країнами. До цього ще додати те, коли сам Аль-Джабер сказав, що немає жодних наукових доказів тому, що нам потрібен швидкий відхід викопного палива, а також те, що на цій конференції зараз знаходиться рекордна кількість лобістів викопного палива – 2456», – розповіла Бондарєва.

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Ініціаторами акції стали українська та польська молодіжні кліматичні ініціативи «Розвій» та «Wschod» відповідно.

На плакатах були наступні слова: «Не смій приїжджати на COP28», «Гаага не тут», «Квиток до в'язниці», «Викопним диктаторам тут не місце» та «Fuck P*tin».

«Насправді дуже дивно усвідомлювати те, що ми перебуваємо з ним в одній країні, всього десь за 150 км один від одного. І якраз ми, молоді активісти, були обурені тим фактом, що він взагалі зміг сюди приїхати й не бути арештованим, як того вимагає Міжнародний кримінальний суд. Та й приїхав він сюди на нові приватні переговори щодо нафти, які тільки дозволять йому мати більше коштів на те, що фінансували війну в Україні. Всі ці викопні диктатори тільки блокують рішення щодо вкрай важливого та нагального повного відходу від викопного палива (fossil fuel phase out), що забезпечить справедливе майбутнє. Нам було важливо привернути до цього увагу», – пояснила екоактивістка.

До відома, багато політиків, науковців та активістів розкритикували призначення кандидатури президента цьогорічного саміту.

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Вони виступають проти того, щоб людина, чия повсякденна робота полягає у видобутку викопного палива, також була відповідальною за укладення кліматичних угод. Понад 130 законодавців зі США та ЄС написали до ООН листа із закликом звільнити його з посади.

Але посунути Джабара не вийшло. Натомість на саміт не з'явився президент США Джо Байден. У Білому домі пояснили: лідер занадто заклопотаний. Байден повністю поринув у питання війни в Україні та загострення між Ізраїлем та ХАМАСом. Замість нього до ОАЕ прибула висока американська делегація. Віцепрезидентка Камала Гарріс, держсекретар Ентоні Блінкен та спецпосланець із питань клімату Джон Керрі.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа, а також очільники Латвії та Польщі відмовилися зробити спільне фото на Конференції ООН зі зміни клімату COP28 у Дубаї в п’ятницю, 1 грудня. Причина – присутність президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін у середу, 6 грудня, прибув з візитом до Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

З моменту видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт Путіна в березні 2023-го очільник Кремля, ймовірно, здійснив три закордонні візити. Таким чином, поїздка в ОАЕ та Саудівську Аравію стала четвертою.

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Зауважимо, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія не входять до числа країн, які ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду, при цьому ОАЕ підписали, але не ратифікували договір.

12 жовтня він уперше після видачі ордера виїхав з офіційним візитом за кордон до Киргизстану. 17 жовтня Путін відвідував Пекін, де зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпіном і взяв участь у форумі.

На початку листопада російський диктатор прибув з офіційним візитом до Астани, де провів переговори з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим.