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ООН пропонує повністю відмовитися від нафти, газу та вугілля

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ООН пропонує повністю відмовитися від нафти, газу та вугілля
Гутерріш закликав компанії, які працюють на викопному паливі, інвестувати в перехід до відновлюваних джерел енергії
фото з відкритих джерел

За словами генсека ООН, обмежити підвищення світової температури рівнем 1,5 градуса можна досягти лише припинивши спалювати все викопне паливо

Спалювання викопного палива має бути повністю припинено, а скорочення його використання недостатньо, щоб зупинити глобальне потепління. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє Reuters.

«Ми не можемо врятувати планету, що горить, за допомогою пожежного шланга з викопного палива», – заявив Гутерріш у своєму виступі на саміті COP28 у Дубаї.

За словами генсека ООН, обмежити підвищення світової температури рівнем 1,5 градуса можна досягти лише в тому випадку, якщо зрештою припинити спалювати все викопне паливо.

«Не скорочувати. Не зменшувати», – сказав він.

Гутерріш закликав компанії, які працюють на викопному паливі, інвестувати в перехід до відновлюваних джерел енергії та порадив урядам допомогти, форсувавши цей перехід, у тому числі за рахунок використання непередбачених податків на прибуток галузі.

«Я закликаю уряди допомогти промисловості зробити правильний вибір – шляхом регулювання, прийняття законів, встановлення справедливої ціни на викиди вуглецю, припинення субсидій на викопне паливо та прийняття податку на непередбачений прибуток», – сказав Гутерріш.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), 2023 рік, що минає, ознаменувався рекордами у сфері клімату, ставши найтеплішим за всю історію спостережень. Причиною стало явище Ель-Ніньо, яке впливатиме на клімат наступного року.

Зокрема, у 2023 році Землю накрили інтенсивні хвилі тепла, спека на суші та в океані, а також масштабні лісові пожежі. За думкою дослідників, наша планета, ймовірно, вступила в еру «глобального кипіння».

До слова, британські вчені встановили, що годування корів екстрактом нарцису може знизити вироблення ними парникових газів. Так, у перспективі це може дещо уповільнити глобальне потепління.

Теги: ООН бензин газ Антоніу Гутерріш бізнес

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