ООН пропонує повністю відмовитися від нафти, газу та вугілля

Гутерріш закликав компанії, які працюють на викопному паливі, інвестувати в перехід до відновлюваних джерел енергії

За словами генсека ООН, обмежити підвищення світової температури рівнем 1,5 градуса можна досягти лише припинивши спалювати все викопне паливо

Спалювання викопного палива має бути повністю припинено, а скорочення його використання недостатньо, щоб зупинити глобальне потепління. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє Reuters.

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«Ми не можемо врятувати планету, що горить, за допомогою пожежного шланга з викопного палива», – заявив Гутерріш у своєму виступі на саміті COP28 у Дубаї.

За словами генсека ООН, обмежити підвищення світової температури рівнем 1,5 градуса можна досягти лише в тому випадку, якщо зрештою припинити спалювати все викопне паливо.

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«Не скорочувати. Не зменшувати», – сказав він.

Гутерріш закликав компанії, які працюють на викопному паливі, інвестувати в перехід до відновлюваних джерел енергії та порадив урядам допомогти, форсувавши цей перехід, у тому числі за рахунок використання непередбачених податків на прибуток галузі.

«Я закликаю уряди допомогти промисловості зробити правильний вибір – шляхом регулювання, прийняття законів, встановлення справедливої ціни на викиди вуглецю, припинення субсидій на викопне паливо та прийняття податку на непередбачений прибуток», – сказав Гутерріш.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), 2023 рік, що минає, ознаменувався рекордами у сфері клімату, ставши найтеплішим за всю історію спостережень. Причиною стало явище Ель-Ніньо, яке впливатиме на клімат наступного року.

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Зокрема, у 2023 році Землю накрили інтенсивні хвилі тепла, спека на суші та в океані, а також масштабні лісові пожежі. За думкою дослідників, наша планета, ймовірно, вступила в еру «глобального кипіння».

До слова, британські вчені встановили, що годування корів екстрактом нарцису може знизити вироблення ними парникових газів. Так, у перспективі це може дещо уповільнити глобальне потепління.