Головна Світ Політика
search button user button menu button

Премʼєр Китаю вирушає в Росію та Білорусь: мета візиту

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Премʼєр Китаю вирушає в Росію та Білорусь: мета візиту
Російський диктатор Володимир Путін та прем'єр Державної ради КНР Лі Цян під час минулої зустрічі
фото: Риа Новости

Китайський прем'єр обговорить з прем'єром РФ двосторонні відносини та «важливі питання, що становлять спільний інтерес»

Премʼєр Державної ради Китаю Лі Цян здійснить візит до Росії та Білорусі. У РФ, зокрема, він поїде на традиційну 29-ту зустріч прем'єрів двох країн.  Про це повідомило Міністерство закордонних справ Китаю.

У міністерстві зазначили, що Лі Цян здійснить візити на запрошення своїх російського та білоруського колег Михайла Мішустіна і Романа Головченка з 20 по 23 серпня.

Як зауважила речниця МЗС Мао Нін, цьогоріч відзначається 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Росією та початок «Китайсько-російського року культури», цитує китайське державне інформагентство «Сіньхуа».

Ця 29-та зустріч між прем'єрами є «важливим механізмом для сприяння реалізації консенсусу, досягнутого главами двох держав, і координації просування співробітництва між двома сторонами». З мішустіним Лі Цян обговорить двосторонні відносини та «важливі питання, що становлять спільний інтерес».

Нін також сказала, що Китай і Білорусь є «всеосяжними стратегічними партнерами». Під час свого візиту до Білорусі китайський прем’єр проведе переговори з Головченком щодо двосторонніх відносин і співпраці в різних сферах.

До слова, водночас стало відомо, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну. Хоча дата візиту в Україну поки що не оголошена, індійські ЗМІ повідомляють, що він може відбутися наприкінці цього тижня.

Нагадаємо, тиждень тому Китай відреагував на Курську операцію. Як зазначено в повідомленні, позиція Китаю в українському питанні залишається послідовною і чіткою.

«Китайська сторона закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме: зона бойових дій не повинна розширюватися, не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною», – наголосила пресслужба відомства.

Стало відомо, що закордонні компанії вивели рекордні $15 млрд із Китаю у другому кварталі 2024 року.

Читайте також:

Теги: запрошення Китай переговори росія Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У прикордонному місті Тінзауатен, Республіка Малі, повстанський рух туарегів здійснив успішну атаку на групу російських найманців ПВК «Вагнер»
Африканська ганьба Путіна
4 серпня, 09:09
Російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області
Операція в Курській області. Чи є перспективи зі стратегічної точки зору?
7 серпня, 18:00
Наші активні дії у Курській області спрямовані на створення передумов у РФ до мирного процесу
Два варіанти замороження війни
Вчора, 14:53
Безпілотник атакували військовий аеродром у Ростовській області
У Ростовській області атаковано військовий аеродром
20 липня, 07:32
Трамп в разі своєї перемоги, схоже, планує реалізувати в Україні сценарій із українською землею
«Земля в обмін на мир». Видання The Hill пояснило, що не так із планом Трампа
24 липня, 07:21
Хлоакць погрожує підпалити квартиру і вистрибнути з п’ятого поверху, якщо поліцейські намагатимуться проникнути у квартиру
У Львові 20-річний хлопець погрожував підірвати квартиру: чим все закінчилося
31 липня, 20:28
В Омську спалахнула масштабна пожежа біля нафтозаводу (відео)
В Омську спалахнула масштабна пожежа біля нафтозаводу (відео)
1 серпня, 19:55
Воєнкор звинувачує «кадирівців» в провалі російської армії
Російський воєнкор пояснив, чому ЗСУ вдалося зайти в Курську область: винні кадировці
11 серпня, 11:26
Частина пошкоджень на станції з'явилася між 9 та 10 серпня, а частина – між 10 та 11 серпня
Операція в Курській області: з'явилися фото пошкодженої газовимірювальної станції
12 серпня, 14:49

Політика

Індія відмовилася бути посередником у припиненні російсько-української війни, однак є нюанс
Індія відмовилася бути посередником у припиненні російсько-української війни, однак є нюанс
Премʼєр Китаю вирушає в Росію та Білорусь: мета візиту
Премʼєр Китаю вирушає в Росію та Білорусь: мета візиту
Путін прилетів у Баку і познущався над зрадженими вірменами
Путін прилетів у Баку і познущався над зрадженими вірменами
Молдова заарештувала організаторів схеми з перевезення українських ухилянтів
Молдова заарештувала організаторів схеми з перевезення українських ухилянтів
Британська розвідка пояснила, з якою метою Росія блокує месенджер Signal
Британська розвідка пояснила, з якою метою Росія блокує месенджер Signal
Іноземні розвідники збирали інформацію в Китаї за допомогою метеостанцій
Іноземні розвідники збирали інформацію в Китаї за допомогою метеостанцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
37K
Верещук закликала евакуюватися жителів трьох українських міст
30K
Загинув під час виконання бойового завдання у Суджанському районі. Згадаймо Віталія Силку
26K
Міжнародна допомога України. Кремль знайшов нашу слабку точку?
23K
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
16K
19-річний турист із України видряпав свої ініціали на Колізеї

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua