Премʼєр Китаю вирушає в Росію та Білорусь: мета візиту

Російський диктатор Володимир Путін та прем'єр Державної ради КНР Лі Цян під час минулої зустрічі

Китайський прем'єр обговорить з прем'єром РФ двосторонні відносини та «важливі питання, що становлять спільний інтерес»

Премʼєр Державної ради Китаю Лі Цян здійснить візит до Росії та Білорусі. У РФ, зокрема, він поїде на традиційну 29-ту зустріч прем'єрів двох країн. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Китаю.

У міністерстві зазначили, що Лі Цян здійснить візити на запрошення своїх російського та білоруського колег Михайла Мішустіна і Романа Головченка з 20 по 23 серпня.

Як зауважила речниця МЗС Мао Нін, цьогоріч відзначається 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Росією та початок «Китайсько-російського року культури», цитує китайське державне інформагентство «Сіньхуа».

Ця 29-та зустріч між прем'єрами є «важливим механізмом для сприяння реалізації консенсусу, досягнутого главами двох держав, і координації просування співробітництва між двома сторонами». З мішустіним Лі Цян обговорить двосторонні відносини та «важливі питання, що становлять спільний інтерес».

Нін також сказала, що Китай і Білорусь є «всеосяжними стратегічними партнерами». Під час свого візиту до Білорусі китайський прем’єр проведе переговори з Головченком щодо двосторонніх відносин і співпраці в різних сферах.

До слова, водночас стало відомо, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну. Хоча дата візиту в Україну поки що не оголошена, індійські ЗМІ повідомляють, що він може відбутися наприкінці цього тижня.

Нагадаємо, тиждень тому Китай відреагував на Курську операцію. Як зазначено в повідомленні, позиція Китаю в українському питанні залишається послідовною і чіткою.

«Китайська сторона закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме: зона бойових дій не повинна розширюватися, не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною», – наголосила пресслужба відомства.

Стало відомо, що закордонні компанії вивели рекордні $15 млрд із Китаю у другому кварталі 2024 року.