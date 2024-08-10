Китай розробляє зброю, здатну вражати цілі у будь-якій точці планети

Китайські вчені розробляють новий тип гіперзвукового апарата





Гіперзвукова зброя Китаю виходить на новий щабель розвитку завдяки розробці вчених. Китайські вчені розробляють новий тип гіперзвукового глайдера із власним твердопаливним двигуном, здатного вражати цілі у будь-якій точці світу. Про це із пише газета South China Morning Post.

Глайдер – автономний безпілотний апарат у вигляді торпеди з крилами, що рухається за рахунок зміни своєї плавучості, а також це може бути і підводний планер.

Згідно з задумом, пристрій повинен виконувати політ траєкторією «хвильового планування», подібно до того, коли пласкі камені або інші предмети кидають у воду таким чином, щоб вони кілька разів відскочили від її поверхні.

Під час планування з космосу апарат повинен на заданій висоті кілька разів здійснити відскок від верхніх шарів атмосфери та знову набрати висоту.

Китайські конструктори взяли за основу роботу австрійського вченого Ойгена Зенгера, який у рамках проєкту Silbervogel розробляв бомбардувальник-космоліт для нацистської Німеччини в роки Другої світової війни. На її основі вони збудували модель, у якої фюзеляж інтегрований з W-подібними крилами.

Шляхом комп'ютерного моделювання було встановлено, що максимальна швидкість апарату може сягати 20 чисел Маха. При цьому він зможе підтримувати її понад 17 чисел Маха довше за 30 хвилин. Після польоту тривалістю близько години глайдер, як і раніше, здатний планувати на швидкості вище 7 чисел Маха, що уможливить поразку цілей практично в будь-якій точці Землі.

Перспективна модель буде вдвічі менше схильною до перегріву, що дозволить полегшити конструкцію за рахунок меншої кількості термостійких матеріалів.

Розробку глайдера веде група під керівництвом конструктора Юн Еньмі у Китайському центрі аеродинамічних досліджень та розробок. Як уточнює газета, Юн Еньмі зазначив, що нинішня технологія ще не відповідає всім вимогам військових: для подолання систем протиракетної оборони апарат має бути високоманевреним та багаторазово змінювати траєкторію польоту.

Раніше уитайські розробники представили світу унікальний гібридний дрон, здатний ефективно працювати як у повітрі, так і під водою. Цей інноваційний апарат відкриває нові горизонти для досліджень, спостережень та рятувальних операцій.