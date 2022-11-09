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Китай готує армію до війни – Сі Цзіньпін

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Китай готує армію до війни – Сі Цзіньпін
Китай посилить навчання та підготовку свого війська
фото: Reuters

Президент Китаю озвучив думку, що безпека країни стає «все більш нестабільною та невизначеною»

Китай має намір зміцнити боєготовність своєї армії через нестабільну безпекову ситуацію у світі. Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін, пише Reuters.

«Китай всесторонньо посилить навчання та підготовку свого війська до будь-якої війни», – сказав Цзіньпін.

За його словами, «безпека Китаю все більш непевна та нестабільна». Таку заяву Цзіньпіна у вівторок поширив державний телеканал CCTV.

Президент Китаю озвучив думку, що безпека країни стає «все більш нестабільною та невизначеною».

Як повідомлялося, вторгнення Китаю на Тайвань може статися вже найближчим часом, і це не просто слова. Про це заявила президентка Тайваню Цай Інвень.

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Теги: війна Китай навчання безпека

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