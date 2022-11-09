Китай готує армію до війни – Сі Цзіньпін

Китай посилить навчання та підготовку свого війська

Президент Китаю озвучив думку, що безпека країни стає «все більш нестабільною та невизначеною»

Китай має намір зміцнити боєготовність своєї армії через нестабільну безпекову ситуацію у світі. Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін, пише Reuters.

«Китай всесторонньо посилить навчання та підготовку свого війська до будь-якої війни», – сказав Цзіньпін.

За його словами, «безпека Китаю все більш непевна та нестабільна». Таку заяву Цзіньпіна у вівторок поширив державний телеканал CCTV.

Президент Китаю озвучив думку, що безпека країни стає «все більш нестабільною та невизначеною».

Як повідомлялося, вторгнення Китаю на Тайвань може статися вже найближчим часом, і це не просто слова. Про це заявила президентка Тайваню Цай Інвень.