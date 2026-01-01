США підтвердили, що Україна не атакувала резиденцію Путіна

ЦРУ не виявила жодних доказів спроби замаху на Путіна

Американські служби національної безпеки дійшли висновку, що Україна не атакувала на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна, про що заявляла російська сторона. Про це повідомляють The Wall Street Journal на джерела в розвідці США, пише «Главком».

За даними WSJ, оцінка Центрального розвідувального управління США та інших спецслужб не виявила жодних доказів спроби замаху на Путіна або атаки на його резиденцію. Розвідка вважає, що ймовірною ціллю удару був інший військовий об’єкт у тому ж регіоні, але не місце перебування глави РФ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області».

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін повідомив йому про атаку українського безпілотника, яка нібито була спрямована на одну з його резиденцій. Він назвав цей крок «нехорошим».

Інститут вивчення війни вважає, що Кремль має намір використати фейк про обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, аби виправдати свою відмову від будь-яких мирних пропозицій. Також очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що жодного нападу України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна не було.

Посол США при НАТО Метью Вітакер поставив під сумнів заяву Росії про те, що Україна нібито здійснила атаку на президентську резиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

Bild аналізує, що Москва може використовувати бездоказові звинувачення як привід для подальших ударів по урядових будівлях у Києві. Росія не прагне миру, а навпаки – ескалації конфлікту.