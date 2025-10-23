Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп пообіцяв переконати Китай відмовитися від російської нафти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп пообіцяв переконати Китай відмовитися від російської нафти
Американський лідер анонсував розмову з очільником Китаю
скріншот з відео Білого дому

Дональд Трамп хоче попросити Сі Цзіньпіна не купувати російську нафту

Президент США Дональд Трамп анонсував розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Він спробує переконати Пекін припинити купувати російську нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського президента.

За словами Трампа, він напередодні розмовляв також з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Нью-Делі пообіцяло адміністрації США, що припинить купувати російську нафту до кінця року.

Очільник Сполучених Штатів вважає, що колишні президенти США Барак Обама та Джо Байден нібито змусили Москву та Пекін об'єднатися у сферах енергетики. «Через Байдена та Обаму їх змусили об'єднатися. Їх ніколи не слід було змушувати об'єднатися. Вони не можуть бути дружніми. Вони не можуть бути такими за своєю природою», – сказав Трамп.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що введені санкції проти Росії не триватимуть довго, оскільки війну в Україні буде завершено.

До слова, державні нафтопереробні компанії Індії перевіряють свої документи, пов'язані з торгівлею нафтою з Росією, щоб гарантувати відсутність прямих поставок палива російськими компаніями «Лукойл» та «Роснєфть» на тлі останніх санкцій США проти РФ.

Читайте також:

Теги: нафта Китай Дональд Трамп переговори Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інноваційна технологія відкриває шлях до безпечнішого масового виробництва екологічних джерел енергії
Як Китай вирішив проблему шкідливих елементів у сонячних батареях
20 жовтня, 17:30
Мета поїздки Келлога до Мінська полягала в пошуку методів припинення війни в Україні
Келлог пояснив, навіщо США контактують з Лукашенком
30 вересня, 17:09
Для Кремля доходи від нафти є ключовим джерелом фінансів
Нафтогазові доходи Росії за девʼять місяців обвалилися на 20%
3 жовтня, 16:58
Індія почала оплачувати російську нафту в юанях
Індія почала оплачувати російську нафту в юанях
8 жовтня, 02:59
ХАМАС дав позитивну відповідь на пропозицію припинення вогню
ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем
9 жовтня, 03:08
В окупованому Донецьку після вибухів спалахнула пожежа
Вибухи та пожежа в окупованому Донецьку, обстріл Харківщини: головне за ніч
12 жовтня, 07:10
У Самарській області розгорілась пожежа на НПЗ через атаку дронів
У Самарській області розгорілась пожежа на НПЗ через атаку дронів
19 жовтня, 07:20
Трамп продемонстрував спільний знімок з Путіним у Білому домі
Посланець Путіна заявив, що підготовка саміту президентів США та РФ триває
Вчора, 02:18
Макрон вимушено чекав, доки проїде кортеж Трампа
Макрон потрапив у курйозну ситуацію в Нью-Йорку і зателефонував Трампу
23 вересня, 11:12

Політика

Чи вплинуть санкції на майбутню зустріч Трампа та Путіна? Заява держсекретаря США
Чи вплинуть санкції на майбутню зустріч Трампа та Путіна? Заява держсекретаря США
ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
Трамп пообіцяв переконати Китай відмовитися від російської нафти
Трамп пообіцяв переконати Китай відмовитися від російської нафти
Безпілотники атакували НПЗ та аеродром у Рязані
Безпілотники атакували НПЗ та аеродром у Рязані
Американські військові знищили судно у Тихому океані
Американські військові знищили судно у Тихому океані
У Перу запроваджено надзвичайний стан
У Перу запроваджено надзвичайний стан

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua