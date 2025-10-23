Трамп пообіцяв переконати Китай відмовитися від російської нафти

Дональд Трамп хоче попросити Сі Цзіньпіна не купувати російську нафту

Президент США Дональд Трамп анонсував розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Він спробує переконати Пекін припинити купувати російську нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського президента.

За словами Трампа, він напередодні розмовляв також з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Нью-Делі пообіцяло адміністрації США, що припинить купувати російську нафту до кінця року.

Очільник Сполучених Штатів вважає, що колишні президенти США Барак Обама та Джо Байден нібито змусили Москву та Пекін об'єднатися у сферах енергетики. «Через Байдена та Обаму їх змусили об'єднатися. Їх ніколи не слід було змушувати об'єднатися. Вони не можуть бути дружніми. Вони не можуть бути такими за своєю природою», – сказав Трамп.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що введені санкції проти Росії не триватимуть довго, оскільки війну в Україні буде завершено.

До слова, державні нафтопереробні компанії Індії перевіряють свої документи, пов'язані з торгівлею нафтою з Росією, щоб гарантувати відсутність прямих поставок палива російськими компаніями «Лукойл» та «Роснєфть» на тлі останніх санкцій США проти РФ.