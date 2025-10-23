Головна Світ Економіка
Китайські державні компанії призупинили закупівлі російської нафти – Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: reuters

Китай імпортує приблизно 1,4 млн барелів російської нафти на день морським транспортом

Китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем. Це сталося після того, як США ввели санкції проти «Роснафти» і «Лукойлу», двох найбільших нафтових компаній Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Цей крок зроблено в той час, коли нафтопереробні заводи в Індії мають намір різко скоротити імпорт нафти з Москви. Різке падіння попиту на нафту з боку двох найбільших клієнтів Росії негативно позначиться на доходах Москви від нафти і змусить найбільших світових імпортерів шукати альтернативні джерела постачання, що призведе до зростання світових цін.

Китайські національні нафтові компанії PetroChina (601857.SS), відкриває нову вкладку, Sinopec, CNOOC і Zhenhua Oil утримаються від торгівлі російською нафтою, що транспортується морем, принаймні в короткостроковій перспективі, через побоювання щодо санкцій.

Китай імпортує приблизно 1,4 млн барелів російської нафти на день морським транспортом, більшу частину цієї нафти купують незалежні нафтопереробні підприємства, включаючи невеликих операторів, але оцінки обсягів закупівель державними нафтопереробними підприємствами значно різняться.

Vortexa Analytics оцінила обсяги закупівель російської нафти китайськими державними компаніями в перші дев'ять місяців 2025 року в розмірі менше 250 тис. барелів на добу, тоді як консалтингова компанія Energy Aspects оцінила їх в 500 тис. барелів на добу.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що введені санкції проти Росії не триватимуть довго, оскільки війну в Україні буде завершено.

До слова, державні нафтопереробні компанії Індії перевіряють свої документи, пов'язані з торгівлею нафтою з Росією, щоб гарантувати відсутність прямих поставок палива російськими компаніями «Лукойл» та «Роснєфть» на тлі останніх санкцій США проти РФ.

