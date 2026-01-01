Головна Світ Політика
Британські підлітки зможуть голосувати з 16 років

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Британські підлітки зможуть голосувати з 16 років
Уряд Великої Британії оголосив про намір знизити вік виборців з 18 до 16 років
фото: АР

Підлітки критично оцінили стиль спілкування британських політиків у парламенті, назвавши його агресивним і непрофесійним

Уряд Великої Британії оголосив про намір знизити вік виборців з 18 до 16 років, що може суттєво змінити політичний ландшафт країни на наступних загальних виборах, запланованих до 2029 року. Про це повідомляє Politico, пише «Главком».

Це означає, що право голосу отримають навіть ті британці, яким сьогодні лише 12 років. Уряд уже працює над підготовкою цієї вікової групи до участі у виборах: Виборча комісія рекомендує реформувати шкільну програму, зробивши вивчення демократії та державного управління обов’язковим з раннього віку.

Щоб зрозуміти настрої молоді, видання Politico разом із дослідницькою компанією More in Common провели фокус-групу серед підлітків віком 12–13 років з різних регіонів країни. Більшість учасників зізналися, що не знали про своє майбутнє виборче право, проте активно висловлювали думки щодо політики, клімату, імміграції та соціальних проблем.

Підлітки критично оцінили стиль спілкування британських політиків у парламенті, назвавши його агресивним і непрофесійним. Багато з них негативно сприймають обіцянки прем’єр-міністра Кіра Стармера, вважаючи, що вони часто не виконуються.

Серед ключових тем, які хвилюють майбутніх виборців – зміна клімату, психічне здоров’я, безпритульність та імміграція. Діти також зізналися, що майже не дивляться традиційні новини, віддаючи перевагу соціальним мережам. Згідно зі звітом Ofcom, 57% британських підлітків отримують новини саме через соцмережі, найчастіше — через TikTok.

Запровадження права голосу з 16 років уряд вважає важливим кроком до розширення демократичної участі молоді, але експерти наголошують: без системної громадянської освіти це рішення може не дати очікуваного ефекту.

Нагадаємо, Велика Британія майже вдвічі зменшила обсяги фінансування програм, спрямованих на протидію російській дезінформації та дестабілізації в регіоні Західних Балкан.

