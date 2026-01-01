Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європейські миротворці готові моніторити перемир’я в Україні: подробиці від Welt

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Європейські миротворці готові моніторити перемир’я в Україні: подробиці від Welt
Франція та Велика Британія можуть узяти участь у моніторингу припинення вогню в Україні
фото: Reuters

Європейські держави готові розгорнути до 15 тис. військових для моніторингу припинення вогню в Україні

Франція та Велика Британія можуть узяти участь у моніторингу припинення вогню в Україні навіть без мандата ООН чи ЄС, якщо отримають офіційне запрошення від Києва. За даними німецького видання Die Welt, низка європейських країн розробили плани щодо гарантій безпеки на випадок укладення перемир’я між Україною та РФ, пише «Главком».

За цими планами в межах «Коаліції охочих» може бути розгорнуто від 10 тис. до 15 тис. військовослужбовців протягом перших шести місяців після припинення бойових дій. Французькі та британські військові експерти готували ці плани у координації з європейськими структурами.

У планах також участь сусідніх країн у моніторингу перемир’я повітрям та з моря, зокрема можливу роль у Чорному морі може відіграти Туреччина.

Як повідомлялось, миротворчий контингент в Україні може бути розгорнутий лише у разі припинення бойових дій.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що веде перемовини з американським лідером Дональдом Трампом про розміщення військ США в Україні.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю ZDF заявив, що відповідно до гарантій безпеки, наданих Україні Сполученими Штатами та Європою, миротворці можуть відбити напад російських сил після припинення вогню. Однак, за його словами, це поки що залишатиметься далекою перспективою.

До слова, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що будь-які західні військові, які будуть присутні на території України, стануть «окупаційними військами» і «законними цілями» для російської армії. 

Читайте також:

Теги: Франція військові Велика Британія миротворці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп у телефонній розмові з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро попередив, що Сполучені Штати можуть вдатись до силових заходів, якщо він не покине посаду добровільно
Конгрес США готує резолюцію, щоб зупинити військову кампанію Трампа проти Венесуели
3 грудня, 2025, 03:42
Про невідомі БпЛА над базою повідомляли різні особи, зокрема жандарми та військові офіцери
Франція не відкривала вогонь по дронах над базою атомних субмарин
5 грудня, 2025, 23:31
Робочий візит президента України до Німеччини. 14 грудня 2025 року
Мерц: Захід готовий захищати Україну, якщо Росія порушить припинення вогню
16 грудня, 2025, 23:44
Офіс Генерального прокурора викрив та затримав агента ФСБ
Затримано агента ФСБ у Силах оборони України (фото)
17 грудня, 2025, 12:01
Президент зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії
Зеленський прибув до Лондона: програма переговорів
8 грудня, 2025, 12:36
Безпілотник уразили винищувачі F-16
Турецькі F-16 збили безпілотник над Чорним морем
15 грудня, 2025, 21:46
За свою кінокар'єру Бріжит знялася у 48 фільмах
Пішла з життя легенда французького кіно Бріжит Бардо
28 грудня, 2025, 12:18
Усе створене власними руками діти розвішуватимуть на символічній Різдвяній зірці
На столичному вокзалі діти створять обереги, що за ніч опиняться на фронті: як долучитися
23 грудня, 2025, 17:59
Донька військового ЗСУ зіткнулася з нерозумінням у коледжі Сток-он-Трента
Українка подасть скаргу на британський коледж, де її змушували вчити російську мову
26 грудня, 2025, 13:01

Політика

Британські підлітки зможуть голосувати з 16 років
Британські підлітки зможуть голосувати з 16 років
Європейські миротворці готові моніторити перемир’я в Україні: подробиці від Welt
Європейські миротворці готові моніторити перемир’я в Україні: подробиці від Welt
Після пошкодження кабелів в Естонії: Фінляндія затримала судно за підозрою в саботажі
Після пошкодження кабелів в Естонії: Фінляндія затримала судно за підозрою в саботажі
США підтвердили, що Україна не атакувала резиденцію Путіна
США підтвердили, що Україна не атакувала резиденцію Путіна
Естонія заявила про пошкодження п’яти підводних комунікаційних кабелів
Естонія заявила про пошкодження п’яти підводних комунікаційних кабелів
Ні слова про мир. Путін у новорічному зверненні закликав росіян «забезпечити перемогу»
Ні слова про мир. Путін у новорічному зверненні закликав росіян «забезпечити перемогу»

Новини

У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 2025, 20:55
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua