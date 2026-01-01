Європейські миротворці готові моніторити перемир’я в Україні: подробиці від Welt

Франція та Велика Британія можуть узяти участь у моніторингу припинення вогню в Україні

Європейські держави готові розгорнути до 15 тис. військових для моніторингу припинення вогню в Україні

Франція та Велика Британія можуть узяти участь у моніторингу припинення вогню в Україні навіть без мандата ООН чи ЄС, якщо отримають офіційне запрошення від Києва. За даними німецького видання Die Welt, низка європейських країн розробили плани щодо гарантій безпеки на випадок укладення перемир’я між Україною та РФ, пише «Главком».

За цими планами в межах «Коаліції охочих» може бути розгорнуто від 10 тис. до 15 тис. військовослужбовців протягом перших шести місяців після припинення бойових дій. Французькі та британські військові експерти готували ці плани у координації з європейськими структурами.

У планах також участь сусідніх країн у моніторингу перемир’я повітрям та з моря, зокрема можливу роль у Чорному морі може відіграти Туреччина.

Як повідомлялось, миротворчий контингент в Україні може бути розгорнутий лише у разі припинення бойових дій.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що веде перемовини з американським лідером Дональдом Трампом про розміщення військ США в Україні.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю ZDF заявив, що відповідно до гарантій безпеки, наданих Україні Сполученими Штатами та Європою, миротворці можуть відбити напад російських сил після припинення вогню. Однак, за його словами, це поки що залишатиметься далекою перспективою.

До слова, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що будь-які західні військові, які будуть присутні на території України, стануть «окупаційними військами» і «законними цілями» для російської армії.