Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп оголосив про виведення нацгвардійців з Чикаго, Лос-Анджелеса та Портленда

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп оголосив про виведення нацгвардійців з Чикаго, Лос-Анджелеса та Портленда
фото: Білий дім

Демократи розкритикували це рішення, назвавши попереднє розгортання військових непотрібним 

Президент США Дональд Трамп заявив про виведення підрозділів Національної гвардії з Чикаго, Лос-Анджелеса та Портленда, водночас попередивши, що федеральні сили можуть повернутися, якщо рівень злочинності знову зросте. Про це він написав у своїй публікації в соціальних мережах, передає «Главком».

Трамп наголосив, що присутність військових, за його словами, сприяла значному зниженню рівня злочинності у цих містах. «Ми виводимо Національну гвардію… і зробили це лише тому, що завдяки їм злочинність зменшилася», — заявив він, додавши, що у разі погіршення ситуації війська «повернуться, можливо, у ще сильнішій формі».

Водночас місцеві лідери та представники Демократичної партії розкритикували це рішення, назвавши попереднє розгортання військових непотрібним і політично мотивованим. Вони також зазначили, що дії адміністрації зіткнулися з серйозними юридичними перешкодами.

Незадовго до заяви Трампа федеральний апеляційний суд постановив повернути сотні військовослужбовців Національної гвардії Каліфорнії під контроль губернатора штату Гевіна Ньюсома. А 23 грудня Верховний суд США заблокував спробу адміністрації Трампа розгорнути війська в Іллінойсі, визнавши, що президентські повноваження щодо федералізації Нацгвардії застосовуються лише за виняткових обставин.

У судових рішеннях зазначено, що уряд не надав переконливих доказів необхідності використання військових для забезпечення правопорядку чи захисту федеральної власності.

Після оголошення Трампа мерія Чикаго оприлюднила статистику за 2025 рік, згідно з якою рівень насильницьких злочинів у місті був найнижчим за понад десять років, а кількість таких інцидентів скоротилася на 21,3% порівняно з 2024 роком.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Нацгвардія військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп провів зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу
Трамп закликав ХАМАС до роззброєння та натякнув на підтримку Ізраїлю
30 грудня, 2025, 00:27
Трамп провів реконструкцію в мистецькому центрі Кеннеді
Трамп перейменує мистецький центр Кеннеді на свою честь. Реакція Конгресу
29 грудня, 2025, 08:42
Трамп готовий приїхати в Україну
Трамп готовий приїхати в Україну
29 грудня, 2025, 00:13
Мирна угода. Зеленський розповів про «червоні лінії» та переговори з Трампом
Мирна угода. Зеленський розповів про «червоні лінії» та переговори з Трампом
27 грудня, 2025, 13:26
Атака на Україну, вибухи у Росії, удар США по ІДІЛ: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії, удар США по ІДІЛ: головне за ніч
26 грудня, 2025, 05:46
Трамп заявив про зниження цін на ліки на «тисячі відсотків»
Трамп заявив про зниження цін на ліки на «тисячі відсотків»
23 грудня, 2025, 10:06
США ведуть переговори про ядерне роззброєння з Росією та Китаєм
Трамп: США обговорюють денуклеаризацію з Росією та Китаєм
12 грудня, 2025, 09:42
Трамп наголошує, що в Україні давно не проводилися вибори
Трамп закликав Зеленського бути реалістом та завершити війну
10 грудня, 2025, 23:21
Священнослужителю загрожує до 10 років тюрми
Побив військового до смерті. Родина загиблого вимагає від намісника монастиря УПЦ МП солідну суму
2 грудня, 2025, 19:02

Політика

Трамп оголосив про виведення нацгвардійців з Чикаго, Лос-Анджелеса та Портленда
Трамп оголосив про виведення нацгвардійців з Чикаго, Лос-Анджелеса та Портленда
Британські підлітки зможуть голосувати з 16 років
Британські підлітки зможуть голосувати з 16 років
Європейські миротворці готові моніторити перемир’я в Україні: подробиці від Welt
Європейські миротворці готові моніторити перемир’я в Україні: подробиці від Welt
Після пошкодження кабелів в Естонії: Фінляндія затримала судно за підозрою в саботажі
Після пошкодження кабелів в Естонії: Фінляндія затримала судно за підозрою в саботажі
США підтвердили, що Україна не атакувала резиденцію Путіна
США підтвердили, що Україна не атакувала резиденцію Путіна
Естонія заявила про пошкодження п’яти підводних комунікаційних кабелів
Естонія заявила про пошкодження п’яти підводних комунікаційних кабелів

Новини

У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 2025, 20:55
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua