Трамп оголосив про виведення нацгвардійців з Чикаго, Лос-Анджелеса та Портленда

Демократи розкритикували це рішення, назвавши попереднє розгортання військових непотрібним

Президент США Дональд Трамп заявив про виведення підрозділів Національної гвардії з Чикаго, Лос-Анджелеса та Портленда, водночас попередивши, що федеральні сили можуть повернутися, якщо рівень злочинності знову зросте. Про це він написав у своїй публікації в соціальних мережах, передає «Главком».

Трамп наголосив, що присутність військових, за його словами, сприяла значному зниженню рівня злочинності у цих містах. «Ми виводимо Національну гвардію… і зробили це лише тому, що завдяки їм злочинність зменшилася», — заявив він, додавши, що у разі погіршення ситуації війська «повернуться, можливо, у ще сильнішій формі».

Водночас місцеві лідери та представники Демократичної партії розкритикували це рішення, назвавши попереднє розгортання військових непотрібним і політично мотивованим. Вони також зазначили, що дії адміністрації зіткнулися з серйозними юридичними перешкодами.

Незадовго до заяви Трампа федеральний апеляційний суд постановив повернути сотні військовослужбовців Національної гвардії Каліфорнії під контроль губернатора штату Гевіна Ньюсома. А 23 грудня Верховний суд США заблокував спробу адміністрації Трампа розгорнути війська в Іллінойсі, визнавши, що президентські повноваження щодо федералізації Нацгвардії застосовуються лише за виняткових обставин.

У судових рішеннях зазначено, що уряд не надав переконливих доказів необхідності використання військових для забезпечення правопорядку чи захисту федеральної власності.

Після оголошення Трампа мерія Чикаго оприлюднила статистику за 2025 рік, згідно з якою рівень насильницьких злочинів у місті був найнижчим за понад десять років, а кількість таких інцидентів скоротилася на 21,3% порівняно з 2024 роком.