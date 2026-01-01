Головна Світ Політика
Макрон у новорічному зверненні згадав про Україну та дав обіцянку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Макрон запевнив, що виконуватиме обов’язки президента до завершення свого терміну
скриншот з відео Макрона

За словами французького лідера, Європа має взяти на себе конкретні зобов’язання щодо захисту України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що війна Росії проти України залишається ключовим чинником нестабільності на європейському континенті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France24.

«Війна продовжує лютувати на європейській землі з особливою інтенсивністю відтоді, як Росія вирішила здійснити нову агресію проти України – вже майже чотири роки тому», – підкреслив Макрон.

За словами політика, світ спостерігає повернення імперій та підрив міжнародного порядку. Макрон наголосив на захисті незалежності та свободи, виступаючи за прискорення розбудови європейської оборони.

«Європейська оборона вже давно є предметом дискусій. Вона почала формуватися, і у 2026 році це прискориться, починаючи з 6 січня в Парижі, коли численні європейські та союзні держави візьмуть на себе конкретні зобов’язання щодо захисту України та забезпечення справедливого та міцного миру на нашому європейському континенті », – заявив він.

Французький президент вважає, що Франція тримається непохитно, оскільки є сильною «своїми інституціями, своїми державними службами, своїми збройними силами, які є найефективнішими в Європі». Еммануель Макрон також загадав три побажання на цей новий рік: єдність, сила та незалежність, надія.

«Наша історія вчить нас, що ми можемо подолати все, протистояти будь-чому, якщо знаємо, як залишатися єдними. Тому ніколи не забуваймо, що наші причини жити разом щодня сильніші за те, що може нас розділити», – наголосив він.

Макрон запевнив, що виконуватиме обов’язки президента до завершення свого терміну у 2027 році та зробить усе можливе, аби майбутні президентські вибори у Франції відбулися без будь-якого іноземного втручання.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон анонсував проведення великої зустрічі країн-партнерів на початку січня. Головною метою саміту «коаліції охочих» стане остаточне визначення конкретних внесків кожної держави у систему безпекових гарантій для України.

