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Деякі військові можуть отримати надбавку до виплат: що потрібно знати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Деякі військові можуть отримати надбавку до виплат: що потрібно знати
Для того, щоб отримати доплати військовим потрібно виконувати бойові завдання
фото з відкритих джерел

Деякі категорії військових можуть отримати доплату в розмірі 50 тис. грн

Військові, окрім доплат в розмірі 100 тис. або 30 тис. грн, можуть розраховувати на ще одну – 50 тис. Вона здійснюватиметься для трьох категорії осіб.

Доплати військовослужбовцям призначаються згідно з урядовою постановою «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168». Як йдеться на сайті, є одна головна умова для нарахування – виконання бойових завдань.

Згідно з постановою, доплату в розмірі 50 тис. грн отримають:

  • особи рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій;
  • особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро;
  • поліцейські.

«Особам, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно (у тому числі поза районами ведення бойових (воєнних) дій), який здійснює оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки), розмір додаткової винагороди може бути збільшений відповідно до умов та розмірів, визначених Міністерством внутрішніх справ, але не більше ніж до 50000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання таких завдань», – пояснюється в законі.

Нагадаємо, набули чинності зміни до законодавства, які передбачають нові умови надання відпусток і грошового забезпечення військовослужбовців, рятувальників і поліцейських.

До слова, вдова загиблого захисника України має право на пільги, що визначені ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Однією з них є знижка у 50% на оплату комунальних послуг.

Теги: військові соцвиплати гроші поліція ДСНС НАБУ

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