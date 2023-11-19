Мобілізацію продовжено: хто вже у грудні може отримати повістку

У травні 2023 року Верховна Рада знизила граничний призовний вік до 25 років, але президент Зеленський ще не підписав цей закон

Мобілізації в Україні підлягають військовозобов’язані та резервісти від 18 до 60 років

В Україні вкотре було продовжено дію загальної мобілізації, тож громадяни і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. Про те, як це відбуватиметься у грудні 2023 року, розповідає «Телеграф».

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Мобілізації в Україні підлягають військовозобов’язані та резервісти від 18 до 60 років. Однак, згідно з чинним законодавством, чоловіки віком 18 – 27 років не можуть бути примусово мобілізовані, якщо не проходили термінову службу. У травні 2023 року Верховна Рада знизила граничний призовний вік до 25 років, але президент Зеленський ще не підписав цей закон, а отже, він не набув чинності.

Отримувати повістки до армії в грудні будуть:

придатні та обмежено придатні віком від 27 до 60 років з досвідом військової служби або без нього;

придатні та обмежено придатні у віці від 18 до 27 років, якщо вони перебувають у запасі або резерві після строкової служби, навчання у ВНЗ чи військовій кафедрі;

придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 60 років – за контрактом;

зняті з військового обліку чоловіки віком до 60 років;

виключені з військового обліку від 18 до 60 років, якщо вони не мають права на відстрочку та не скоїли тяжкий злочин.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили чергову схему, за допомогою якої ухилянти втікали з України. Чоловіки укладали фіктивні шлюби із жінками з інвалідністю.

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До слова, в Україні з початку повномасштабної війни правоохоронці розслідують близько восьми тисяч справ за фактом ухилення від призову в армію. Регіон-антилідер – Закарпатська область.

Зазначимо, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан у зв'язку з військовою агресією Росії проти нашої країни. Під час мобілізації військовозобов'язані не можуть залишати Україну та виїжджати за кордон. І навіть у разі наявності так званого «білого квитка» – не все так просто.