Росія виставила ядерну «Цар-бомбу»: навіщо вона Путіну

Макет термоядерної «Цар-бомби» можна побачити у ці дні у Москві

У Москві перед приїздом диктатора Путіна виставили макет термоядерної «Цар-бомби». Це відбулось під час відкриття виставки «Росія» на ВДНГ, пише російське пропагандистське видання Ura.ru.

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Копію вибухового пристрою, який вважають найпотужнішим в історії людства, встановили у новому павільйоні «Атом» поряд із ракетою «Схід». Експозиція музею, окрім термоядерної бомби, включатиме й інші експонати, які розповідають про освоєння ядерної енергії в СРСР, зокрема ще один російський артефакт – атомний криголам «Ленін».

Нагадаємо, що випробування «Цар-бомби» відбулись далекого 30 жовтня 1961 року на Новій Землі. Спалах від вибуху тривав 65-70 секунд, а ядерний гриб піднявся на висоту 67 км. При цьому діаметр розпеченого бані досягав 20 км.

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Після цього СРСР, США та Велика Британія розпочали переговори, і 5 серпня 1963 року в Москві підписали договір про заборону ядерних випробувань у космосі, на землі та під водою.

Цікаво, у цьому вчинку оргаанізаторів є певний «символізм», адже 2 листопада, очільник Кремля Володимир Путін відкликав ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. До цього він припустив, що після відмови від міжнародних зобов'язань Росія зможе відновити ядерні випробування, оскільки їх просять фахівці, які створюють сучасні озброєння.

Раніше близькі до Кремля розповіли, що Путін нібито готується оголосити про висунення на новий президентський термін на виставці «Росія» на початку листопада. Захід відбувається з 4 листопада 2023 по 12 квітня 2024 року.

Сама ж виставка нібито має продемонструвати «найважливіші досягнення РФ у різних галузях економіки». Щодо цього вона відродить радянську традицію і стане першим подібним заходом на ВДНГ після розпаду СРСР.

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За словами джерел, вона задасть «ідеологічну рамку» кампанії з переобрання Путіна. «Ми велика країна зі своєю ідентичністю, цивілізація, ми боремося за свої цінності, родина найважливіша. Вороги намагаються нас подолати, але ми настільки консолідовані, що цього не вийде», – коротко переказав її суть один із співрозмовників.

При цьому «рупор Кремля» Дмитро Пєсков пізніше заявив, що Путін не планує приїжджати на відкриття виставки на ВДНГ, але обов'язково відвідає її.