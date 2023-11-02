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«Небезпечна ситуація». Центробанк ЄС заговорив вплив війни в Ізраїлі на економіку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Небезпечна ситуація». Центробанк ЄС заговорив вплив війни в Ізраїлі на економіку
Центробанк ЄС стурбований ситуацією у Секторі Гази та Ізраїлі
фото ілюстративне

Конфлікт між Палестиною та Ізраїлем дуже впливає на економіку Європи

Голова Центробанку Греції Янніс Стурнарас змалював можливий вплив війни в Ізраїлі на економіку ЄС. Янніс Стурнарас дав інтерв'ю газеті Handelsblatt за підсумками засідання Європейського центрального банку. На думку експерта, конфлікт між Палестиною та Ізраїлем дуже впливає на економіку Європи.

Грецький фінансист упевнений, що конфлікт на Близькому Сході вже призвів до зростання інфляції у короткостроковій перспективі та стагнації у середньостроковій. Ситуацію, що склалася, європейських банкір назвав «справді небезпечною» і такою, що викликає занепокоєння.

«Серйозна криза на Близькому Сході, яка охопить нафтовидобувні країни, матиме великий вплив на енергетичні ринки. Це може призвести до інфляції в короткостроковій перспективі. У середньостроковій перспективі, однак, існує ризик стагнації, не кажучи вже про потік біженців до Європи. Це дійсно небезпечна ситуація», – сказав Голова Центробанку Греції. 

Конфлікт уже має драматичний вплив на життя постраждалих людей, але також може мати такий же вплив на економіку, попередив Стурнарас. «Ми бачили реакцію фінансових ринків та енергетичного ринку, але не драматичну. Проблема в тому, що ми не знаємо, що станеться і скільки країн буде задіяно. Я пережив наслідки багатьох криз і знаю, що зараз ринки просто чекають. Вони роблять паузу. Для насце головне джерело невизначеності», – прокоментував він.

Нагадаємо, понад 300 впливових економістів написали відкритий лист до ізраїльської влади із своїми невтішними прогнозами щодо економіки та бюджету країни. Про це пише Times of Israel.

Провідні ізраїльські економісти написали відкритий лист, у якому закликали змінити бюджет на 2024 рік, спрямувавши кошти коаліції на ліквідацію наслідків війни. «Ви не розумієте масштабів економічної кризи, з якою стикається економіка Ізраїлю», –  попередили вони у відкритому листі. «Продовження нинішньої поведінки завдає шкоди економіці Ізраїлю, підриває довіру громадян до державної системи та підриває здатність держави Ізраїль вийти з ситуації, в якій вона опинилася».

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Теги: росія економіка Ізраїль бюджет Греція криза Сектор Гази конфлікт

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