Байден і Сі Цзіньпін обговорять війну в Україні
Президенти зустрінуться на індонезійському острові Балі напередодні саміту G20
Війна на території України буде однією з головних тем під час зустрічі президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна під час саміту G20. Про це пише Sky News.
Як пише видання, переговори віч-на-віч відбудуться у той момент, коли відносини між країнами впали до найнижчого рівня за останні десятиліття.
Президенти зустрінуться на індонезійському острові Балі напередодні саміту G20.
За словами Байдена, раніше він провів багато часу з Сі Цзіньпіном та «мав з ним відверті розмови». Президента США сподіваються побудувати основу для відносин між країнами та забезпечити наявність правил, які обмежать конкуренцію між ними. Водночас Байден не планує йти на будь-які фундаментальні поступки під час зустрічі зі своїм колегою й хоче, аби вони виклали власні «червоні лінії».
Представники Білого дому стверджують, що зустріч президентів навряд чи принесе конкретні результати. Також не варто очікувати спільних заяв. Однак переговори все ж можуть стабілізувати відносини.
Зазначається, що Байден також буде «беззаперечним» у своєму захисті України. Китай тим часом уникає критики в сторону Росії, однак й надалі утримується від поставок зброї країні-окупанту.
Як пише Reuters, обидва лідери добре знають один одного, оскільки разом проїхали більше ніж 17 тисяч миль та провели 78 годин на зустрічах. Чинні президенти свого часу подорожували США й Китаєм у 2011 й 2012 роках.
Як повідомлялося, Джо Байден зустрінеться 14 листопада з президентом Сі Цзіньпіном на полях саміту G20 наступного тижня. Зазначається, що це буде перша особиста зустріч між лідерами двох найбільших економік світу після того, як Байден став президентом США у січні 2021 року, і відбудеться через кілька тижнів після того, як Сі Цзіньпін отримав третій п’ятирічний термін на посаді лідера Комуністичної партії Китаю.
Зауважимо, президент держави-агресорки Путін відмовився від участі на саміті G20, який відбудеться 15-16 листопада. Як повідомляє Bloomberg, Кремль намагається захистити диктатора від потенційної напруженості на високому рівні через розв'язану війну в Україні.
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