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Путін підтвердив участь військових з Північної Кореї у війні проти України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Путін підтвердив участь військових з Північної Кореї у війні проти України
Путін: Я був радий особисто подякувати воєначальникам спецпідрозділів КНДР, які спільно з нашими військовими професійно й добровільно виконували бойові завдання
фото з відкритих джерел

Путін зазначив, що північнокорейські військовослужбовці виявили «високий рівень підготовки, мужність і героїзм» у боях проти України

Російський президент Володимир Путін уперше відкрито підтвердив, що військові з Північної Кореї беруть участь у війні проти України на боці Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-конференцію, що відбулася у Кремлі.

Під час свого виступу Путін подякував лідерам 13 країн, які направили свої збройні сили для участі в параді на Красній площі. Особливо він відзначив представників Корейської народної армії, які, за його словами, беруть участь у бойових діях у війни проти України.

«Я був радий особисто подякувати воєначальникам спецпідрозділів КНДР, які спільно з нашими військовими професійно й добровільно виконували бойові завдання зі звільнення прикордонних територій Курської області від формувань київського режиму», – заявив Путін.

Він також додав, що північнокорейські військовослужбовці виявили «високий рівень підготовки, мужність і героїзм» та діяли «професійно та злагоджено».

Раніше ми писали, що лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що може почати війну із західними країнами у разі агресії в бік РФ. Як інформує «Главом», про це пише Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

За його словами, якщо Захід почне «атакувати» Росію, то він накаже своїй армії допомогти росіянам відбивати напад.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь Північної Кореї у війні між Росією та Україною була виправданою, назвавши це здійсненням суверенних прав на захист «братньої нації». 

Кім також заявив, що Пхеньян без вагань санкціонує застосування військової сили, якщо Сполучені Штати продовжуватимуть те, що він назвав військовими провокаціями проти Росії.

Як відомо, Північна Корея офіційно не підтверджувала до кінця квітня, що вона відправила до Росії понад 10 000 військовослужбовців та озброєння, оскільки військові зв'язки країн різко зросли в рамках всеохоплюючого договору про стратегічне партнерство, підписаного Кім Чен Ином та президентом Росії Володимиром Путіним минулого року.

Теги: Північна Корея війна росія путін

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