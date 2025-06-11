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Новий президент Південної Кореї зробив перший крок для покращення відносин із КНДР

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Новий президент Південної Кореї зробив перший крок для покращення відносин із КНДР
Коли Лі Чже Мьон склав присягу, то поообіцяв призупинити антипхеньянські кампанії з листівками та гучномовцями та зменшити напругу між Сеулом і Пхеньяном
фото: REUTERS

Новий президент Лі Чже Мьон виконує передвиборчу обіцянку відновити діалог з КНДР

Військові Південної Кореї призупинили трансляції з гучномовців біля кордону з Північною Кореєю, з яких транслювали пропаганду і K-pop. У такий спосіб новий президент Лі Чже Мьон виконує обіцянку відновити діалог з КНДР. Як передає «Главком», про це повідомляє південнокорейське медіа Yonhap.

Торік Сеул відновив кампанію цілодобової трансляції через гучномовець після того, як Пхеньян запустив повітряні кулі зі сміттям через кордон і назвав це відповіддю за «пропагандистську кампанію північнокорейських перебіжчиків» і листівки із закликом до повалення режиму, що їх нібито відправляли активісти з території Південної Кореї теж за допомогою повітряних куль.

Гучномовці на кордоні
Гучномовці на кордоні
фото: Yonhap

Нагадаємо, у Південній Кореї відбулися дострокові президентські вибори, призначені після імпічменту та усунення з посади президента Юн Сок Йоля. З попереднім підрахунком 99,79% голосів, перемогу здобув кандидат від Демократичної партії Лі Чже Мьон, отримавши 49,39% голосів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лі Чже Мьон засудив дії Росії та закликав Південну Корею приєднатися до санкцій, оскільки Росія «не лише шкодить ринковому економічному порядку, але й завдає серйозної шкоди міжнародній економіці».

Водночас він заявляв, що Володимир Зеленський спровокував Росію, оголосивши про намір вступити до НАТО, виступав проти ініціативи з передачі південнокорейського озброєння Україні та був проти відправки в Україну інспекційної групи для спостереження за військами Північної Кореї.

61-річний Лі Чже Мьон програв минулі президентські вибори у 2022 році з найменшим розривом в історії демократичної Південної Кореї. Тоді перемогу здобув Юн Сок Йоль.

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Теги: Південна Корея Північна Корея

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