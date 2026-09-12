Росія знову наближається до Ізюма, місто готується до найгіршого – NYT

Жителі не мають жодних ілюзій: кажуть, що ще одна битва за місто буде набагато гіршою за попередню

Українське місто Ізюм на Харківщині, яке досі не оговталося від п’ятимісячної російської окупації у 2022 році, знову опинилося під загрозою. Російські війська наближаються до міста, а його мешканці готуються до найгіршого сценарію, побоюючись, що цього разу Ізюм може бути знищений практично повністю. Як інформує «Главком», про це йдеться у репортажі The New York Times.

Як пишуть журналісти, в місті ряд могил є моторошним нагадуванням про жахи російської окупації чотири роки тому. Серед них написи на хрестах – «Невідома жінка», «Фрагменти кісток». Російські війська залишили після себе зруйновані будівлі і масове поховання. Усі 447 тіл з нього ексгумували та перепоховали на пагорбі, зокрема й рештки, які досі не вдалося ідентифікувати.

Жителі не мають жодних ілюзій: кажуть, що ще одна битва за місто буде набагато гіршою за попередню. Тому, хоч Ізюм поки й не перебуває під безпосередньою загрозою захоплення чи знищення, люди готуються до найгіршого, водночас сподіваючись, що українські сили й надалі утримуватимуть лінію оборони.

Тим часом, пишуть автори, українські військові облаштували навколо міста нові укріплення та відпрацьовували операції для відбиття масштабного штурму. За словами одного з місцевих командирів із позивним Тренер, вони планують «кожен можливий сценарій».

70-річний журналіст Микола Калюжний, місцевий мешканець, каже, що в дитинстві слухав розповіді матері про життя в Ізюмі під час німецької окупації. Він не думав, що ця історія може повторитися. Він яскраво пам’ятає перші російські літаки в небі, перші бомби, які влучили в центрі, понівечене тіло чоловіка під пам’ятником поету Тарасу Шевченку.

«Це було як у Сталінграді 1942 року. Усе палало», – згадує він.

У міському історичному музеї діє виставка про життя під російською окупацією. Там можна побачити пачки російських цигарок, пропагандистські газети, російські шоломи, розірвані уламками, чоботи окупанта.

За словами заступника міського голови Володимира Мацокіна, Ізюм не хоче залишатися відомим лише як місце масових поховань чи тортур, а хоче жити й відбудовуватися. Однак, розповів він, наближення фронту призвело до замороження великих інвестицій, зокрема деяких планів зі створення підземних шкіл.

Як ідеться у матеріалі, зараз в Ізюмі проживає близько 28 тисяч людей – проти 45 тисяч до початку повномасштабного вторгнення. У місті зруйновані кінотеатр, будівля міської ради, школа. Над тротуаром в центрі міста натягнута антидронова сітка.

Ізюм є важливим пунктом зосередження сил і логістичним центром для українських військових. Щоб дістатися міста, російським силам довелося б прорвати кілька кілець оборонних споруд: мінні поля, потрійні шари колючого дроту, рови та бетонні піраміди, відомі як «зуби дракона», які простягаються на багато кілометрів, пишуть журналісти.

Уздовж шосе, що веде до міста, з’являються свіжовикопані траншеї та протитанкові загородження. Після блокпоста антидронова сітка утворює над дорогою тунель. За словами авторів, Ізюм став першим містом в Україні, де такі сітки почали встановлювати превентивно – задовго до того, як безпілотники почали тероризувати місто.

Багато оборонних споруд міста звів 96-й окремий батальйон забезпечення 3-го армійського корпусу. Ним командує 40-річний Тренер, який прибув до Ізюма у квітні 2024 року після боїв у Запорізькій області, Бахмуті та Авдіївці. На той час, пояснив він, Ізюм вважали одним із найімовірніших напрямків нового російського наступу.

Тепер московські війська повільно просуваються Донецькою областю на схід від міста. Оскільки два міста-фортеці – Слов’янськ і Краматорськ – зазнають обстрілів, Ізюм, який є воротами до Донеччини, набув ще більшого значення як вузол постачання, йдеться у матеріалі.

Тренер спрогнозував, що Росія посилить спроби перешкодити переміщенню військ і техніки до Слов’янська і Краматорська. Однак він категорично відкинув припущення, що Ізюму загрожує нова окупація. За словами військового, свіжі траншеї та інші оборонні споруди є заходами підготовки, а не ознакою того, що російські війська неминуче знову дійдуть до Ізюма.

«Те, що вони наближаються, не означає, що вони сюди дістануться. Із відірваними ногами далеко не підеш», – сказав він.

Утім, у багатьох мешканців Ізюма інша думка. 18-річний Єгор Братищев і 20-річний Клим Величко сказали, що ризик нової окупації існує.

«Імовірність висока. Ви бачили нашу лінію фронту? Вона щодня наближається до нас», – висловився Братищев.

За його словами, у Росії набагато більше людей, керованих авіабомб і безпілотників порівняно з Україною.

«Оборона тут дуже сильна, але це лише питання часу», – додав він.

Власниця кіоску з овочами та квітами Наталія Руденко зізналася, що боїться: залишатися в місті може стати надто небезпечно.

«Російські війська тепер знищують цілі міста. Це страшно. Ми живемо із зібраними валізами», – сказала вона.

Хірург головної лікарні Ізюма Юрій Кузнєцов розповів журналістам, що до окупації 2022 року мешканці були наче «маленькі діти» – не усвідомлювали жахів, які на них чекали.

«Тепер я більше боюся, ми більше боїмося, тому що розуміємо небезпеку», – сказав він.

За його словами, вже майже всі його пацієнти мають поранення, пов’язані з атаками безпілотників. Повномасштабний штурм, на його думку, буде гіршим, ніж у 2022 році.

«Цього разу це буде стовідсоткове знищення», – сказав лікар.

Заступник міського голови пан Мацокін визнав, що люди стурбовані, але зазначив, що вони «більше говорять про надію». Він дивувався, звідки вони беруть сили. Можливо, це захисний механізм, припустив він, або ж люди просто звикли до війни.

Раніше фронтмен російського рок-гурту «Ногу свело!» Максим Покровський відвідав Ізюм та показав росіянам наслідки їхніх злочинних дій в Україні.

Також на початку серпня російські окупаційні війська завдали удару касетними боєприпасами по місту Ізюм на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Ще щонайменше четверо отримали поранення, усім потерпілим медичні бригади надали необхідну допомогу.