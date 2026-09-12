Вибух у Чорному морі біля Коблевого забрав життя двох людей

Трагедія сталася на території, перебування на якій було заборонене через мінну небезпеку

Трагедія сталася на території, перебування на якій було заборонене через мінну небезпеку

У морі біля Коблевого Миколаївської області стався вибух протидесантної міни, внаслідок якого загинуло подружжя. Трагедія сталася на закритій ділянці узбережжя, яка була огороджена через мінну небезпеку. Як інформує «Главком», про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

За словами Решетілова, вибух стався вдень в акваторії Чорного моря. Внаслідок детонації загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина. Їхня 16-річна донька зазнала поранень, їй надали необхідну медичну допомогу. Надалі дівчина лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, внаслідок інциденту постраждала ще одна 40-річна жінка. Її у тяжкому стані госпіталізували.

«Щирі співчуття рідним і близьким загиблих та скорішого одужання постраждалим», – написав Решетілов.

Очільник Миколаївської ОВА окремо наголосив, що трагедія сталася на території, перебування на якій було заборонене через мінну небезпеку. Ділянку берегової лінії закрили, огородили та позначили відповідними попереджувальними знаками.

«На жаль, люди перетнули огородження», – зазначив Решетілов.

Він наголосив, що попри бажання людей мати доступ до моря та суспільний запит на відкриття узбережжя в Коблевому, такі рішення не можуть ухвалюватися доти, доки фахівці не підтвердять безпечність перебування людей на відповідних ділянках.

«Жодне рішення про відкриття пляжів не може бути ухвалене, поки фахівці не підтвердять, що перебування там є безпечним. Ціна поспішних рішень може бути занадто високою і платити доведеться людським життям», – підкреслив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА.

Решетілов закликав жителів і відпочивальників не ігнорувати огородження та попереджувальні знаки, не заходити на закриті ділянки узбережжя і не перебувати у воді в заборонених місцях.

Нагадаємо, 7 серпня у селі Коблеве Миколаївської області в акваторії Чорного моря вибухнув вибухонебезпечний предмет. Унаслідок інциденту загинув 45-річний чоловік, ще дві жінки постраждали.

Також у липні 2026 року в акваторії Чорного моря поблизу міста Одеси було виявлено дрейфуючу корабельну протидесантну міну. Українські військові оперативно виявили вибухонебезпечний предмет, транспортували його до безпечної зони та знищили шляхом контрольованого підриву. Військово-морські сили наголосили, що вдалося попередити можливу трагедію.

У червні румунські військові знешкодили російську морську міну, яка дрейфувала у напрямку узбережжя Чорного моря. Боєприпас виявили поблизу пляжу між двома приморськими містами, після чого його підірвали.