У Львові лікарі прооперували підлітка з допомогою робота-хірурга зі штучним інтелектом (фото)

Робот-хірург здатен допомогати лікарям під час різних операцій

В одній з лікарень Львова хірурги провели операцію підлітку з патологією жовчовивідних шляхів. Під час втручання медикам допомагав робот-хірург. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Дитячої лікарні Святого Миколая.

За словами лікарів, робот-хірург, який все частіше бере участь в операціях, має вбудовану функцію зі штучним інтелектом. ШІ скеровує камеру слідом за поглядом хірурга. Також під час втручання використовують надточні мікроінструменти та 3D-візуалізацію. Зазначається, що такі операції проходять з мінімальною крововтратою та найшвидшим періодом відновлення.

Під час операції, яку лікарі проводили підлітку з патологією жовчовивідних шляхів, вони застосовували роботизовану платформу Senhance з інструментами 5 мм. Один з лікарів розповів та показав, як працює робот-помічник за консоллю хірурга.

Лікарі показали, як працює робот-хірург фото: кадри з відео

Такі роботи-хірурги можуть брати участь у різних операціях. Зокрема, допомагати з втручанням на нирках і органах малого таза в урології та гінекології, брати участь у видаленні гриж, кіст, апендициту, ракових пухлин. Крім того, робот-помічник здатен допомагати у лікуванні органів черевної порожнини у загальній хірургії тощо.

Нагадаємо, львівські спеціалісти дитячої лікарні Святого Миколая врятували нирку восьмирічному хлопчику за допомогою єдиного в Україні дитячого робота-хірурга з вбудованим штучним інтелектом. Під час операції лікарі за допомогою робота-хірурга чітко виділили місце звуження та видалили дефектний сегмент нирки.