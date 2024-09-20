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Удар по складах у Торопці: розвідка Естонії назвала ключову деталь успіху

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Удар по складах у Торопці: розвідка Естонії назвала ключову деталь успіху
За словами голови розвідцентру Сил оборони Естонії, Україні вдалося завдати удару по сховищу РФ, коли частина боєприпасів не була укомплектована в бункери
фото з відкритих джерел

Внаслідок удару по складах у Торопці вибухнуло 750  тис. снарядів

Утрата Росією величезної кількості боєприпасів під час українського удару по населеному пункту Торопець у Тверській області найближчими тижнями позначиться на фронті. Про це заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, пише ERR.

За словами посадовця, Україні вдалося завдати удару по сховищу в Торопці, коли частина боєприпасів не була укомплектована в бункери. З цієї причини виник ланцюжок вибухів.

«Вибухнуло 30 тис. тонн боєприпасів, тобто 750  тис. снарядів. При середньому темпі бойових дій Росія за тиждень випускає 10 тис. снарядів. Тобто це дво-тримісячний запас боєприпасів. Унаслідок цієї атаки Росія зазнала втрат у боєприпасах, і наслідки цієї втрати ми побачимо на фронті найближчими тижнями», – сказав Ківісельг.

Говорячи про події останнього тижня війни в Україні, Ківісельг зазначив, що Росія продовжує утримувати ініціативу на оперативному рівні.

«За останній тиждень операційний тиск поступово збільшувався. Середня кількість атак зросла до 194 атак на добу. Це вказує на прагнення Росії повністю завоювати Донецьку та Луганську області», – сказав Ківісельг.

Як і минулого тижня, найбільша кількість бойових дій відбувається на Покровському напрямку. «Незважаючи на події в Курській області, РФ не вивела свої війська з Покровського напрямку, тому великих змін там найближчими тижнями не очікується», – сказав Ківісельг.

Що стосується операції ЗСУ в Курській області, то українські сили продовжують утримувати ініціативу на оперативному рівні.

«Минулого тижня Росія почала контрнаступ і трохи просунулася вперед, але українці поки що утримують свої позиції, – зазначив Ківісельг. – У четвер минулого тижня українці також відкрили нову ділянку фронту – Глушківський напрямок, де ЗСУ просунулися майже на шість кілометрів углиб російської території», – сказав глава розвідцентру.

Нагадаємо, вночі 18 вересня у місті Торопець Тверської області пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, дрони уразили склад з боєприпасами, спалахнули масштабні пожежі. Вибухова хвиля від детонації була такої потужності, що споруди у навколишніх населених пунктах залишилися без вікон та дверей. 

Як відомо, на території складу боєприпасів у Торопці Тверської області, де виникла масштабна пожежа після атаки нібито безпілотників, був встановлений охоронний комплекс Мурена 1 СВ. Його вартість становить 211,6 млн рублів, який має функцію захисту від дронів.

Раніше в мережі показали супутникові знімки із Торопця одразу після обстрілів. На знімках видно пожежі та значне задимлення. 

До слова, аналітики вважають, що атаки на російські склади боєприпасів та ракет послаблять логістику та наступальний потенціал противника. 

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Теги: росія війна обстріл розвідка боєприпаси

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