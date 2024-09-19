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Естонія може вдарити по території Росії у разі загрози війни з НАТО – начальник штабу

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Естонія може вдарити по території Росії у разі загрози війни з НАТО – начальник штабу
фото з відкритих джерел

Естонія має право вдарити у відповідь по території агресора

Новий план Північноатлантичного альянсу передбачає право Естонії наносити удари у відповідь по території Росії у разі нападу. Про це заявив начальник Об'єднаного штабу Сил оборони Естонії Вахур Карус, повідомляє ERR.

Раніше оборонний план НАТО передбачав, що армія Естонії повинна була самостійно протистояти російським військам протягом близько 10 днів, доки не надійде допомога від інших країн Альянсу.

«Це величезна зміна. Це та зміна, яку війна в Україні принесла багатьом союзникам по НАТО. Ми більше не можемо чекати, коли нас вдарять кувалдою по голові, але ми повинні бути першими, щоб мати можливість робити певні речі», – підкреслив Вахур Карус.

Однак, війна в Україні внесла суттєві зміни у стратегію НАТО. Тепер, у разі нападу на Естонію, армія країни має право завдавати ударів по місцях дислокації російських військ, які планують атаку.

Нагадаємо, Естонська компанія виготовлятиме в Україні ракетні системи.

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Теги: росія Естонія

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