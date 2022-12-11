Конфлікт із Сербією: на півночі Косова пролунали постріли та вибухи

Ввечері 10 грудня стрілянину було чути біля КПП «Ярине» в районі Зубін Потік

На півночі Косова на тлі ескалації пролунало два вибухи у Звечані, розташованому за кілька кілометрів від міста Косовська-Митровиця, після чого вже в іншому районі – біля перекритого КПП «Ярине» – лунали звуки стрілянини. Про це повідомляє сербський телеканал В92.

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Зазначається, що ввечері 10 грудня стрілянину було чути біля КПП «Ярине» в районі Зубін Потік, у селі Стуоче – теж на півночі частково визнаної держави – і тривала близько п'ятнадцяти хвилин.

Про два вибухи у н.п. Звечан повідомляв кореспондент «Вечерње новости», перебуваючи на місці.

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Правоохоронці перекрили дорогу у двох місцях на шляху до адміністративного перехрестя Ярине. Також поліція блокувала в'їзд із Сербії через КПП «Брняк», що знаходяться у північній частині Косова.

Правоохоронці стверджують, що такий крок було вжити в рамках заходів безпеки.

Раніше повідомлялось, що косовський спецназ зайшов у сербський регіон на тлі напруженості із Сербією.

Також з'явилась інформація, що Сербія може ввести в Косово близько тисячі силовиків через загострення у Митровиці.

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Також повідомлялось, що сили НАТО готові запобігти ескалації конфлікту між Сербією та Косово.



