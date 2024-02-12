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Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на трьох напрямках – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на трьох напрямках – Генштаб
Українські воїни відбили 14 атак ворога в районі Авдіївки
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 63 бойових зіткнення

Триває 719-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав п’ять ракетних, 71 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів російських окупантів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Володимирівка, Пономаренки, Волфине, Степок Сумської області; Уди, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Наші захисники відбили атаку ворога в районі населеного пункту Табаївка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Наші воїни відбили атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Виїмка Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Сили оборони відбили шість атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Андріївка та Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Українські воїни відбили 14 атак ворога в районі Авдіївки та ще чотири атаки в районах Тоненького, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також російські загарбники завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Парасковіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Курахове, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Парасковіївка.

На Новопавлівському напрямку

Наші захисники відбили атаку ворога в районі південніше Пречистівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Сили оборони відбили атаку противника в районі західніше Новопокровки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено дві безуспішні спроби штурму позицій наших військ. Під артилерійським вогнем опинилися населені пункти Херсон, Антонівка, Понятівка Херсонської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Крупиця, Кринки, Берислав Херсонської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Львове, Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено шість розвідувальних БпЛА.

Нагадаємо, Росія сьогодні має обмежену оборонну промислову базу з виробництва зброї та недостатню кількість серійних ліній для виробництва танків. Однак це не заважає агресору все ще підтримувати боєздатність армії.

До слова, глава військової розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсонес вважає, що Росія отримує військову перевагу в Україні завдяки більшому резерву військ і матеріальній підтримці таких країн, як Північна Корея та Китай. Тому Україні знадобиться значна військова допомога Заходу для шансу змінити ситуацію.

Теги: Генштаб війна ЗСУ окупанти

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