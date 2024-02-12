У Молдові на місці падіння Shahed знайдено 50 кг вибухівки
Під час обстеження місця падіння уламків бойового безпілотника Shahed у Вулканештському районі сапери виявили бойову частину дрона
На місці падіння російського дрона-камікадзе Shahed у Модові під час атаки по Україні знайшли не тільки уламки БПЛА, а й 50 кг вибухівки. Про це повідомляє молдавська поліція, передає News Maker.
Так, під час обстеження місця падіння уламків бойового безпілотника Shahed у Вулканештському районі сапери виявили бойову частину дрона, що містить близько 50 кг вибухової речовини.
Співробітники місцевого вибухотехнічного відділу МВС знешкодили та зібрали всі уламки безпілотника. У поліції додали, що найближчим часом сапери в умовах безпеки детонують виявлений заряд вибухівки.
На цей час весь периметр падіння дрона оточили. Такі заходи продовжуватимуться до завершення розслідування.
Нагадаємо, у Молдові 11 лютого в районі молдовсько-українського кордону, неподалік села Етулія Вулканештського району, прикордонна поліція виявила фрагменти БпЛА типу Shahed.
До слова, увечері 10 лютого російські окупанти запустили «Шахеди». У низці областей України було оголошено повітряну тривогу через атаку безпілотників.
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