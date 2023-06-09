Велика Британія звинуватила Іран у військовій допомозі РФ

Клеверлі: «Іран надав Росії постійний потік зброї та боєприпасів, які використовуються для вбивства цивільних осіб в Україні»

Британія вперше звинуватила Іран у наданні військової допомоги Росії

Британія вперше звинуватила Іран у наданні військової допомоги Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє Sky News.

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Глава МЗС після заяв координатора Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі про постачання дронів-камікадзе з Ірану до Росії заявив, що Британія згодна з даними американців.

«Іран надав Росії постійний потік зброї та боєприпасів, які використовуються для вбивства цивільних осіб в Україні», – зазначив Клеверлі.

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Також політик додав, що натомість Росія передає Ірану складні військові технології, фінансову підтримку та консультації, які режим може використовувати для погроз країнам на Близькому Сході та придушення протестів.

Нагадаємо, британські ЗМІ опублікували контракт на поставку зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав артилерійські та танкові снаряди, а також ракети різного розміру Росії.

Документ має 16 сторінок, датований 14 вересня 2022 року і містить різні найменування боєприпасів вартістю понад $1 млн.

Згідно з документом, Іран продав різні типи ракет та боєприпасів. Зокрема, 125-мм стволи для танків Т-72, стволи для 122-мм гаубиці Д-30, танкові, артилерійські боєприпаси. Ця угода коштувала $740 тис.

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Раніше в іранських дронах «Шахед», якими Росія атакує українські території, знайшли деталі із країн, які є союзниками України.

До слова, Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви.

Як зазначається, супутниковий знімок, опублікований Білим домом у п’ятницю, є доказом будівництва в російській Республіці Татарстан заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе, якими Росія знищує цивільну інфраструктуру в Україні.

За даними американської розвідки, завод із виробництва дронів будується у так званій спеціальній економічній зоні «Алабуга» за сотні кілометрів на схід від Москви. Підготовчі роботи з будівництва потрапили на супутникове фото, зроблене у квітні 2023 року.