Інтерпол відмовився оголосити в міжнародний розшук підозрюваних у підпалі польського оборонного підприємства

Інтерпол відмовився оголосити в міжнародний розшук двох громадян Сербії, яких польські правоохоронці підозрюють у підпалі підприємства WB Electronics, що виробляє компоненти для безпілотників. Причиною такого рішення стали побоювання щодо порушення нейтральності організації на тлі російської війни проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24.

За неофіційною інформацією польського видання, слідчі встановили особи ймовірних учасників підпалу. Ними виявилися чоловік та жінка із громадянством Сербії.

Їм інкримінують участь в організованому злочинному угрупованні, яке діяло в інтересах іноземної розвідки.

Після інциденту підозрювані залишили територію Польщі. Наразі їх розшукують за польським та європейським ордерами на арешт.

Польські правоохоронці намагалися домогтися оголошення підозрюваних у міжнародний розшук за так званим червоним оповіщенням Інтерполу.

Однак, за інформацією RMF24, в організації вважають, що такий крок може поставити під сумнів її нейтральність. Підприємство WB Electronics постачає продукцію, зокрема, Україні, тому в Інтерполі висловили сумніви щодо неупередженості висунутих обвинувачень в умовах війни.

Водночас польське слідство продовжує розслідувати справу за фактом диверсії на замовлення іноземної розвідки.

Нагадаємо, у ніч проти 31 серпня у польському місті Скаржисько-Каменна спалахнула пожежа на підприємстві оборонної компанії WB Group. Завод виробляє компоненти для безпілотників, які використовують польська та українська армії. Унаслідок інциденту ніхто з працівників не постраждав.

Також 25 листопада стало відомо, що прокуратури Польщі, Німеччини, Литви та Болгарії планують створити спільну слідчу групу для розслідування підпалів об'єктів супутникового зв'язку Starlink. Правоохоронці мають встановити, чи пов'язані між собою диверсії у різних європейських країнах.

Раніше польські спецслужби затримали двох громадян України за підозрою у шпигунстві та диверсійній діяльності на замовлення російських спецслужб.