Китайські військові відпрацьовують сценарій можливого вторгнення на Тайвань із використанням цивільного флоту. Навчання тривають із початку листопада у прибережній провінції Фуцзянь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Супутникові знімки зафіксували спорудження імпровізованого плавучого мосту завдовжки близько 800 м. До маневрів залучено вісім цивільних суден, чотири десантні катери та кораблі військово-морських сил Китаю.

Використання цивільного флоту дозволить китайській армії розширити можливості перекидання особового складу та важкої техніки без залучення додаткових спеціалізованих десантних кораблів.

Китай уже проводив аналогічні навчання у цьому районі у 2023 та 2024 роках. У серпні 2025 року подібні маневри також фіксували біля узбережжя провінції Гуандун.

За словами співрозмовника Reuters у сфері безпеки, нинішні навчання можуть бути спрямовані на відпрацювання захоплення невеликих островів у межах так званого першого острівного ланцюга, який простягається від Японії через Тайвань до Філіппін.

Водночас співрозмовник агентства застеріг, що цивільні судна можуть бути вразливими в умовах бойових дій. Тайванська сторона стежить за перебігом навчань та оцінює їхні наслідки для безпеки острова.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомляв, що Китай прагне домогтися від США поступок щодо Тайваню. Одним із ключових питань у відносинах Пекіна та Вашингтона залишається постачання американського озброєння острову.

До слова, у грудні 2025 року США схвалили найбільший в історії пакет військової допомоги Тайваню на суму $11,1 млрд. До нього увійшли реактивні системи залпового вогню, гаубиці та протитанкове озброєння.