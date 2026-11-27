Іран заперечує свою причетність до атаки на військовий об'єкт у Кувейті

Представники Ірану звинуватили Україну в організації атаки на військовий об'єкт у Кувейті, внаслідок якої загинули двоє громадян Італії. Тегеран стверджує, що Київ нібито провів операцію «під чужим прапором», аби привернути увагу президента США Дональда Трампа. Доказів причетності України до інциденту іранська сторона не навела. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New York Post.

За інформацією Міністерства оборони Кувейту, внаслідок падіння уламків перехоплених іранських безпілотників постраждали четверо людей. Згодом двоє з них померли.

Загиблими виявилися співробітники італійської оборонної компанії Rheinmetall Italia.

Кувейт та Італія поклали відповідальність за інцидент на Іран. Водночас Тегеран заперечив свою причетність до атаки.

Колишній радник іранської делегації на переговорах щодо ядерної програми Мохаммад Маранді припустив, що за ударом нібито стоїть Україна, яка прагне продемонструвати свою значущість для адміністрації Трампа.

Посольство Ірану в Італії також висловило припущення щодо можливої причетності Києва до інциденту. Іранські дипломати стверджують, що метою таких операцій нібито є розширення конфлікту в Перській затоці та залучення до нього європейських країн.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав інцидент підозрілим та запропонував Кувейту й Італії співпрацю в розслідуванні.

Видання нагадує, що Україна допомагає низці країн Близького Сходу захищатися від атак іранських безпілотників.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що українські фахівці почали збивати іранські безпілотники на Близькому Сході. Україна направила до країн регіону команди спеціалістів для допомоги в організації протиповітряної оборони.

Також Росія розгорнула дезінформаційну кампанію проти безпекової співпраці України з країнами Перської затоки.

До слова, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Росія передала Ірану безпілотники та розвідувальні дані, які використовувалися для атак на американські об'єкти та сусідні з Іраном країни.