Лідер ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ) Герберт Кікль запропонував після завершення війни депортувати до України мігрантів із Сирії та Афганістану, яких європейські країни не можуть повернути до країн походження. Політик назвав це можливою зустрічною послугою за фінансову підтримку Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Кікля австрійському виданню Heute.

Кікль заявив, що Європейський Союз спрямував на підтримку України сотні мільярдів євро, зокрема, за його оцінкою, €3,6 млрд австрійських коштів. На цій підставі він запропонував обговорити свою ініціативу на загальноєвропейському рівні.

«Я маю на увазі, що вони нам дещо винні», – заявив політик.

На думку Кікля, така домовленість могла б бути взаємовигідною, оскільки мігрантів можна було б залучити до повоєнної відбудови України.

Політик також виступив за посилення міграційного законодавства Австрії, зокрема збільшення мінімального терміну проживання в країні для отримання громадянства до 15 або 20 років.

Пропозиція Кікля є особистою політичною ініціативою, а не офіційним рішенням австрійського уряду чи Європейського Союзу.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що австрійська влада вимагає від частини українських біженців повернути соціальні виплати. Причиною стали незадекларовані пенсії, які громадяни продовжували отримувати в Україні. Представники Австрійської партії свободи підтримали стягнення надміру виплаченої допомоги.

Також «Главком» раніше розповідав, що чекає на сирійських біженців у Європі. Австрійська влада заявляла про необхідність підготовки до повернення та депортації громадян Сирії.

До слова, ще у 2023 році Австрія та Велика Британія підписали угоду про співпрацю у сфері депортації нелегальних мігрантів до третіх країн. Правозахисники критикували відповідний механізм через ризики порушення прав людини.