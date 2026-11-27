У Німеччині вперше більшість громадян виступила проти продовження військової підтримки України. За даними опитування фонду Körber, такої позиції дотримуються 53% респондентів, тоді як підтримують надання допомоги 46%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Ще у 2025 році військову підтримку України схвалювали 59% опитаних німців, а проти виступали 39%. Таким чином, за рік частка прихильників надання допомоги скоротилася на 13 відсоткових пунктів.

Як зазначає видання, суспільні настрої змінюються на тлі економічних труднощів та зростання вартості життя. Противники фінансування України дедалі частіше протиставляють витрати на її оборону добробуту громадян Німеччини.

Зокрема, припинення постачання озброєння Україні вимагають представники ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». За даними Deutsche Welle, серед прихильників цієї політичної сили проти військової допомоги Києву виступають 88% опитаних.

Водночас уряд канцлера Фрідріха Мерца продовжує відстоювати необхідність фінансування української оборони. Після скорочення американської допомоги Німеччина стала одним із ключових військових партнерів Києва.

За даними Reuters, 61% опитаних німців також вважають, що Німеччина та Європа мають докладати більше зусиль для проведення мирних переговорів, а 64% виступають проти того, щоб Берлін відігравав провідну військову роль у Європі.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив заблокувати бюджет Європейського Союзу, якщо всі 27 держав-членів не погодяться долучитися до фінансування України. Єврокомісія пропонує надати Києву додатковий кредит на €45 млрд у 2027 році, з яких до €25 млрд планують спрямувати на військові потреби.

До слова, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував альтернативний механізм підтримки України. Замість участі у кредитуванні Києва Братислава готова забезпечити постачання техніки, пального та електроенергії.

Як повідомлялося, остаточне рішення щодо нового кредиту Україні очікується під час саміту Європейського Союзу 17–18 грудня. Лідери держав розраховують одночасно погодити фінансування Києва та багаторічний бюджет блоку на 2028–2034 роки.