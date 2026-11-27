Україна 27 листопада повертає ще дітей із Росії та тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької областей і Криму. До гуманітарної операції долучилася перша леді США Меланія Трамп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, до України повертаються дев'ятеро дітей, бабуся, яка супроводжує онука, а також Анастасія – вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, яка потребує особливої підтримки.

Наймолодшій дитині серед тих, хто повертається в Україну, лише вісім років фото: Zelenskiy / Official

Серед дітей – Валерія, Марта, Микола, Руслан, Софія, Давид, Олексій, Олександр та восьмирічний Артем. Усім їм нададуть необхідну допомогу.

Зеленський подякував першій леді США Меланії Трамп за посередництво, уповноваженому Верховної Ради з прав людини та його команді за безпосередню роботу, а також учасникам президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

Загалом, за словами глави держави, Україні вже вдалося повернути 2875 дітей.

«Памʼятаємо про кожного й кожну. Робимо все, щоб знайти їх та повернути до рідних і близьких», – наголосив Зеленський.

Зеленський подякував Меланії Трамп за допомогу в поверненні дітей фото: Zelenskiy / Official

Нагадаємо, 26 листопада Угорщина долучилася до Міжнародної коаліції за повернення депортованих українських дітей. Таким чином, ініціатива об'єднала всі 27 держав-членів Європейського Союзу. Загалом коаліція налічує 54 учасників.

Також 25 листопада перша леді США Меланія Трамп повідомила про результати гуманітарного посередництва між Україною та Росією. За даними Білого дому, у межах її ініціативи вдалося возз'єднати з родинами 43 дітей.

До слова, на початку листопада російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова анонсувала черговий етап повернення українських дітей за сприяння першої леді США.