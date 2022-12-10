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Корупційний скандал: затримано віцпрезидентку Європарламенту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Корупційний скандал: затримано віцпрезидентку Європарламенту
Віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі підозрюється у корупції та лобіюванні інтересів Катару
фото з відкритих джерел

Прокуратура Бельгії розслідує можливу корупцію в Європарламенті з липня

У п’ятницю, 9 грудня, поліція Бельгії після низки обшуків у Брюсселі та його околицях затримала щонайменше чотирьох людей, близьких до керівництва Європарламенту. Їх підозрюють у корупції та лобіюванні інтересів Катару у зв’язку з проведенням там чемпіонату світу з футболу. Під час обшуків поліція вилучила близько 600 тисяч євро готівкою, пише видання Politico.

Прокуратура Бельгії не називає імен затриманих, проте видання Le Soir із посиланням на свої джерела повідомляє, що одна з підозрюваних – віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі, представниця грецької соціалістичної партії Pasok. Грецька преса вже опублікувала заяву Pasok про виключення Кайлі з партії у зв’язку зі справою.

Раніше на зустрічі з міністром праці Катару Єва Кайлі назвала Катар «передовою країною щодо прав робітників», незважаючи на численні заяви міжнародних інстанцій щодо порушень прав робітників під час будівництва в Катарі олімпійських об’єктів.

Інше бельгійське видання Knack пише, що федеральна прокуратура країни розслідує можливу корупцію в Європарламенті з липня. Представник прокуратури Ерік ван Дуйс заявив, що відомство підозрює «одну з держав Перської затоки» у спробі вплинути на економічні та політичні рішення Європарламенту – зокрема, шляхом хабарів та підкупу його чиновників.

Також, за даними ЗМІ, серед затриманих – генеральний секретар Міжнародної конфедерації профспілок Лука Вісентіні й колишній депутат Європарламенту від Італії П’єр Антоніо Панцері.

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