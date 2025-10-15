Головна Світ Соціум
Росіяни масово бояться повернення окупантів з війни: результати опитування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росіяни масово бояться повернення окупантів з війни: результати опитування
Більшість громадян Росії готові до завершення війни проти України
Росіяни вважають, що військовослужбовці армії РФ стали більш жорстокими і схильними до насильства

Близько 40% російських громадян вважають, що через повернення з фронту «героїв СВО» значно зросте рівень злочинності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опитування, проведене «Левада-центром».

Згідно з дослідженням, 41% респондентів вважають, що війна «калічила душі» тих, кому довелося через неї пройти; 19% вважають, що «учасники СВО» стали «жорстокими і схильними до насильства», а 11% вважають, що на війні окупанти стали «байдужими і цинічними». Майже половина респондентів не побоялася дати відповідь, що суперечить позиції кремлівської влади: опитані визнали, що відчувають до російської армії не позитивні, а негативні емоції.

Нагадаємо, росіяни не відчувають моральної відповідальності за війну в Україні, а більшість населення не готова особисто брати участь у бойових діях. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга. Ця війна є загарбницькою, і росіяни це усвідомлюють, але сприймають її як додатковий спосіб заробітку, зазначає соціолог.

До слова, більшість громадян Росії готові до завершення війни проти України вже зараз і сприйняли б встановлення лінії розмежування за фактичною лінією фронту.

Теги: росіяни росія окупанти

