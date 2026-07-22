Російських депутатів можуть відправити на полігони замість відпустки: заява спікера Держдуми

Військові збори мають відбутися саме під час депутатських відпусток

Спікер Держдуми заявив, що парламентарі мають краще розуміти армію, навіть якщо раніше не проходили військової служби

Спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін доручив підготувати списки депутатів для проходження військових зборів під час літніх відпусток. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За словами Володіна, парламентарі повинні бути «ближчими до Збройних сил» і краще розуміти, як функціонує російська армія.

«Опрацюйте питання щодо військових зборів. А ми підготуємо списки», – звернувся Володін до заступника міністра оборони РФ Віктора Горемикіна під час засідання Держдуми.

Він наголосив, що збори мають відбутися саме під час депутатських відпусток. Володін також зазначив, що не всі парламентарі проходили військову службу або мають військово-облікову спеціальність, тому така підготовка є необхідною.

На його думку, після проходження зборів депутати відповідальніше ставитимуться до розгляду законопроєктів, які стосуються російської армії. Заступник міністра оборони РФ Віктор Горемикін у відповідь заявив, що відомство готове організувати такі збори та погодити їхні терміни й формат.

До слова, Росгвардія підготувала зміни до правил цивільної оборони, вперше включивши до них підготовку до загроз, які можуть виникнути в період мобілізації. Відповідний проєкт наказу оприлюднили на російському порталі нормативно-правових актів.