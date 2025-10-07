Головна Світ Політика
Розвідка повідомила, що може стати головною загрозою для режиму Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У РФ на фронт було відправлено від 120 до 180 тисяч ув’язнених
фото: reuters

«Повернення з фронту людей, які звикли до насильства й безкарності, може обернутися для Кремля новою внутрішньою війною»

У Кремлі зростає занепокоєння, що повернення з фронту десятків тисяч військових і колишніх ув’язнених спровокує сплеск злочинності та соціальну дестабілізацію. Ситуацію вже порівнюють з 1990-ми роками, коли ветерани афганської війни створювали банди та мафіозні угруповання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

«Російська влада визнає, що демобілізація учасників війни проти України несе серйозні внутрішні ризики. За оцінками кремля, ветерани можуть стати каталізатором кримінальної та політичної дестабілізації, здатної розхитати систему, побудовану навколо особистої лояльності Путіну», – йдеться у повідомленні.

Розвідка підкреслює, що проблема не лише у психологічних травмах, отриманих на фронті, чи кримінальному минулому значної частини військових, а й у різкому контрасті між фронтовими виплатами та рівнем мирного життя. Зарплати і бонуси військових у зоні бойових дій у кілька разів перевищують середні доходи по країні.

«Ситуацію ускладнює участь у війні десятків тисяч засуджених. За даними федеральної служби виконання покарань, на фронт було відправлено від 120 до 180 тисяч ув’язнених. Значна частина з них уже повернулася в російські міста, де зростає кількість тяжких злочинів за участю осіб зі статусом військовослужбовців», – йдеться у заяві.

Зазначається, що лише з 2023 року у військові суди надійшло щонайменше 989 справ за статтями про вбивства та умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.

«Повернення з фронту людей, які звикли до насильства й безкарності, може обернутися для Кремля новою внутрішньою війною. Якщо на початку саме ці ветерани були опорою режиму, то з часом саме вони можуть стати силою, яка розвалить Росію зсередини», – підсумувала Служба зовнішньої розвідки.

Як повідомлялося, найбільша загроза для диктатора РФ Володимир Путіна не в розширенні НАТО, а у суверенітеті Україні й розвитку демократії. Таку думку висловив колишній посол США у Росії Майкл Макфол.

