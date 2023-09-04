США назвали кількість арештованих російських активів від початку вторгнення

Серед предметів розкоші, які Міністерство юстиції США намагається конфіскувати від початку війни, – літак Gulfstream вартістю $60 млн і літак Boeing ($350 млн), зареєстровані на мережу з п'яти підставних компаній і анонімного трасту, які пов'язані з росій

Минулого року Сенат включив поправку до загального законопроєкту про витрати, щоб використати деякі з конфіскованих активів РФ для допомоги Україні у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати Америки арештували понад 1 млрд доларів російських активів за кордоном. Про це пише CBS News.

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«Ми затримували літаки у Швейцарії та на Близькому Сході. Ми заарештовували контрабандистів в Італії, Німеччині, Латвії. І ми висунули звинувачення відмивачам грошей у Великій Британії. Таким чином, ми показали, що немає місця, де можна сховатися», – повідомила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако.

Офіс Монако керує робочою групою KleptoCapture – підрозділом, створеним у березні 2022 року для забезпечення дотримання санкцій проти російських олігархів і пошуку їхніх прихованих активів по всьому світу. Монако заявила, що ці зусилля спираються на широку співпрацю з іноземними партнерами.

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«Ми потребуємо співпраці з нашими міжнародними союзниками та партнерами, – сказала Монако. «Нам потрібна їхня співпраця в розслідуванні – і ми її отримуємо. Ми бачимо, що дійсно безпрецедентне, згуртоване міжнародне співтовариство об'єднується, щоб ізолювати путінський режим, засудити його неймовірну жорстокість проти українського народу», – додала вона.

Як зазначається, минулого року Міністерство юстиції конфіскувало на Фіджі супер-яхту вартістю $300 млн, яка належала олігарху Сулейману Керімову. Згідно з повідомленням Мін'юсту, судно було конфісковано на підставі ймовірного порушення американського законодавства, зокрема Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, відмивання грошей і змови.

Міністерство юстиції також запросило конфіскацію яхти вартістю $90 млн біля берегів Іспанії, яка належала олігарху Віктору Вексельбергу. У цьому випадку йшлося про порушення законів США про банківське шахрайство, відмивання грошей і санкції.

І Керімов, і Вексельберг перебувають під санкціями США.

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Минулого року Сенат включив поправку до загального законопроєкту про витрати, щоб використати деякі з цих конфіскованих російських активів для допомоги Україні у її війні з Росією.

Серед предметів розкоші, які Міністерство юстиції США намагається конфіскувати від початку війни, – літак Gulfstream вартістю $60 млн і літак Boeing ($350 млн), зареєстровані на мережу з п'яти підставних компаній і анонімного трасту, які пов'язані з російським мільярдером Романом Абрамовичем.

«Ми прагнемо отримати від Конгресу повноваження, які дозволять нам використовувати отримані кошти на користь українського народу», – сказала Монако.

Нагадаємо, на початку серпня, міністерство фінансів США оголосило про введення додаткових санкцій проти Росії.

Також повідомлялося, що Міжнародна група з блокування майна підсанкційних росіян (REPO) за рік своєї діяльності заморозила активи на понад 58 млрд дол.