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США назвали кількість арештованих російських активів від початку вторгнення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США назвали кількість арештованих російських активів від початку вторгнення
Серед предметів розкоші, які Міністерство юстиції США намагається конфіскувати від початку війни, – літак Gulfstream вартістю $60 млн і літак Boeing ($350 млн), зареєстровані на мережу з п'яти підставних компаній і анонімного трасту, які пов'язані з росій
фото з відкритих джерел

Минулого року Сенат включив поправку до загального законопроєкту про витрати, щоб використати деякі з конфіскованих активів РФ для допомоги Україні у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати Америки арештували понад 1 млрд доларів російських активів за кордоном. Про це пише CBS News.

«Ми затримували літаки у Швейцарії та на Близькому Сході. Ми заарештовували контрабандистів в Італії, Німеччині, Латвії. І ми висунули звинувачення відмивачам грошей у Великій Британії. Таким чином, ми показали, що немає місця, де можна сховатися», – повідомила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако.

Офіс Монако керує робочою групою KleptoCapture – підрозділом, створеним у березні 2022 року для забезпечення дотримання санкцій проти російських олігархів і пошуку їхніх прихованих активів по всьому світу. Монако заявила, що ці зусилля спираються на широку співпрацю з іноземними партнерами.

«Ми потребуємо співпраці з нашими міжнародними союзниками та партнерами, – сказала Монако. «Нам потрібна їхня співпраця в розслідуванні – і ми її отримуємо. Ми бачимо, що дійсно безпрецедентне, згуртоване міжнародне співтовариство об'єднується, щоб ізолювати путінський режим, засудити його неймовірну жорстокість проти українського народу», – додала вона.

Як зазначається, минулого року Міністерство юстиції конфіскувало на Фіджі супер-яхту вартістю $300 млн, яка належала олігарху Сулейману Керімову. Згідно з повідомленням Мін'юсту, судно було конфісковано на підставі ймовірного порушення американського законодавства, зокрема Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, відмивання грошей і змови.

Міністерство юстиції також запросило конфіскацію яхти вартістю $90 млн біля берегів Іспанії, яка належала олігарху Віктору Вексельбергу. У цьому випадку йшлося про порушення законів США про банківське шахрайство, відмивання грошей і санкції.

І Керімов, і Вексельберг перебувають під санкціями США.

Минулого року Сенат включив поправку до загального законопроєкту про витрати, щоб використати деякі з цих конфіскованих російських активів для допомоги Україні у її війні з Росією.

Серед предметів розкоші, які Міністерство юстиції США намагається конфіскувати від початку війни, – літак Gulfstream вартістю $60 млн і літак Boeing ($350 млн), зареєстровані на мережу з п'яти підставних компаній і анонімного трасту, які пов'язані з російським мільярдером Романом Абрамовичем.

«Ми прагнемо отримати від Конгресу повноваження, які дозволять нам використовувати отримані кошти на користь українського народу», – сказала Монако.

Нагадаємо, на початку серпня, міністерство фінансів США оголосило про введення додаткових санкцій проти Росії.

Також повідомлялося, що Міжнародна група з блокування майна підсанкційних росіян (REPO) за рік своєї діяльності заморозила активи на понад 58 млрд дол.

Теги: шахрайство санкції путінський режим Міністерство юстиції США майно росія

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