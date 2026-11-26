Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав загибель людей на території країн НАТО можливою межею, після перетину якої Альянс може вдатися до рішучішої відповіді на дії Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення канцелярії латвійського президента у соцмережі X.

Яка подія може змінити реакцію НАТО

Про можливу реакцію Альянсу Рінкевичса запитали в ефірі американського телеканалу CNN. Журналісти порушили питання російських провокацій проти європейських держав, зокрема появи безпілотників у Німеччині та ракет у повітряному просторі країн НАТО.

Відповідаючи на запитання, президент Латвії зазначив, що найсерйознішою межею можуть стати людські жертви внаслідок інциденту, спровокованого Росією на території держави – члена Альянсу.

«Гадаю, такою межею стали б реальні людські жертви на території НАТО», – сказав Едгарс Рінкевичс.

Латвійський лідер звернув увагу на суперечливу ситуацію, в якій опинилися європейські держави. З одного боку, кількість гібридних атак зростає, а з іншого – Москва намагається не переходити межу, яка могла б призвести до повноцінного застосування механізму колективної оборони.

За словами Рінкевичса, особливість гібридної війни полягає в постійному випробуванні меж дозволеного. Росія може посилювати тиск, перевіряти реакцію західних держав, а потім зупинятися перед наступним кроком або навіть тимчасово відступати.

Президент Латвії зауважив, що НАТО та Європейський союз досі шукають найефективніші способи протидії таким діям.

«Ми досі шукаємо оптимальну відповідь на такі дії; це питання, яке ми обговорюємо майже щотижня – як у НАТО, так і в Європейському Союзі», – сказав Рінкевичс.

Що передбачає стаття 5 НАТО

Стаття 5 Північноатлантичного договору є основою колективної оборони Альянсу. Вона передбачає, що збройний напад на одну або кілька держав-членів у Європі чи Північній Америці розглядатиметься як напад на всіх союзників.

Водночас механізм не передбачає автоматичного оголошення війни або обов'язкового застосування військової сили кожною країною. Кожен член НАТО самостійно визначає, яких заходів вживати для допомоги державі, що зазнала нападу. Це можуть бути як військові, так і інші дії для відновлення безпеки.

За інформацією НАТО, статтю 5 за всю історію Альянсу застосували лише один раз – після терористичних нападів 11 вересня 2001 року у США.

Важливо також розрізняти статті 4 і 5 договору. Перша передбачає консультації союзників, коли одна з країн вважає, що її територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці загрожує небезпека. Для цього не обов'язково чекати збройного нападу.

НАТО фіксує зростання гібридних загроз

Занепокоєння Рінкевичса поділяють й інші представники Альянсу. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 23 листопада під час виступу перед Парламентською асамблеєю НАТО говорив про диверсії на залізницях, атаки на вантажні судна, кібератаки та повторні порушення повітряного й морського простору.

Рютте наголосив, що такі загрози не можна недооцінювати. За його словами, пошкодження трубопроводів, кабелів, енергетичних мереж та інші подібні дії впливають на безпеку всіх союзників. Генсек закликав держави НАТО посилювати готовність до протидії таким викликам.

Раніше, 16 жовтня, Європейська рада у своїх висновках засудила посилення гібридних кампаній Росії, зокрема диверсій та неодноразових порушень повітряного простору й територіальних вод держав Європейського Союзу.

У документі наголошується на необхідності посилити захист критичної інфраструктури, готовність до реагування на загрози та координацію між європейськими державами. ЄС також заявив про готовність використовувати наявні механізми протидії гібридним атакам.

Нагадаємо, у липні президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявляв, що Росія наразі не має достатніх військових ресурсів для повномасштабного вторгнення в країни НАТО, але Альянс повинен бути готовим до будь-якого сценарію ескалації. «Якщо Росія кине виклик НАТО, Альянс відповість належним чином», – наголошував латвійський лідер.