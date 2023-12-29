Кремль висунув погрозу Заходу за конфіскацію російських активів

Пєсков заявив, що РФ розцінить передачу заморожених активів як «крадіжку, яка порушує міжнародне право»

Кремль взявся звинувачувати Захід в «підриві світової фінансової системи»

Речний російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль конфіскує американські, європейські та інші активи, якщо країни G7 вирішать передати Україні $300 млрд із заморожених резервів російського Центробанку. Про це повідомляє агенція Reuters.

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Пєсков зазначив, що Кремль розцінить такі дії, як «крадіжку, яка порушує міжнародне право» і підриває резервні валюти, світову фінансову систему та світову економіку.

«Це буде суттєвий удар по основних параметрах міжнародної економіки, це підірве міжнародну економіку. Це підірве довіру інших країн до Сполучених Штатів, а також до ЄС як економічних гарантів. Тому такі дії чреваті дуже і дуже серйозними наслідками», – сказав Пєсков.

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Також речник додав, що Кремлю відомий перелік західних активів, які Росія може конфіскувати, якщо це трапиться, але відмовився від коментаря, які саме активи може заарештувати Росія.

Видання зазначає, що наразі жодної ухвали стосовно рішень про передачу російських грошей Україні не було прийнято, тому кілька країн, включаючи Сполучені Штати та Британію, вимагатимуть законодавчих змін, аби створити необхідні органи для проведення таких конфіскацій.

Натомість міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що Росія має на рахунках в Центробанку РФ «значні суми», однак не назвав остаточну цифру. Також він заявив, що Росія буде оскаржувати будь-які конфіскації своїх фінансів в судах.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки розпочали термінові переговори з союзниками стосовно використання $300 млрд активів Центрального Банку РФ для допомоги Україні.

До слова, Російський диктатор Володимир Путін підписав укази, що наділяють уряд РФ повноваженнями щодо конфіскації та примусового продажу мільярдних активів, що належать європейським енергетичним компаніям.