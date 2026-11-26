Україна перетворила безпілотні технології на один із головних інструментів протистояння Росії та навчилася завдавати ударів на відстані тисяч кілометрів від власних кордонів. Українські розробки вже впливають на військову тактику інших держав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на аналітичний центр Atlantic Council.

Британський публіцист і редактор проєкту UkraineAlert Пітер Дікінсон у своїй авторській колонці пише, що світ не до кінця усвідомив масштаб технологічного прориву України. На його думку, країна стала одним із провідних гравців у сфері безпілотної війни, причому її можливості охоплюють одразу три середовища – море, сушу та повітря.

Одним із найяскравіших підтверджень автор називає нещодавні операції українських морських безпілотників. Зокрема, атаку на російський військовий корабель у лівійському порту Бенгазі та удар по російському транспортному судну у Фінській затоці. Ці операції продемонстрували географічне розширення можливостей українських сил.

«Ці два удари в Середземному та Балтійському морях підкреслили зростання географічного охоплення наступальних можливостей Києва», – зазначає Дікінсон.

Автор нагадує, що українська індустрія безпілотників почала стрімко розвиватися у відповідь на чисельну та вогневу перевагу Росії. Уже на другий рік повномасштабного вторгнення сотні українських оборонних стартапів розробляли та виготовляли дрони. Тісна співпраця виробників із військовими підрозділами дала змогу швидко випробовувати нові моделі, отримувати відгуки з фронту та вдосконалювати техніку.

Україна наростила виробництво до мільйонів дронів

Масштаб змін підтверджують і дані Міністерства оборони України. Якщо у 2022 році в країні виробляли лише кілька тисяч безпілотників, то у 2025 році обсяг виробництва сягнув 4 млн одиниць. На 2026 рік встановлено ціль перевищити 7 млн дронів.

Кількість спеціалізованих оборонних компаній за цей період зросла з менш ніж десяти до приблизно 1500. Близько третини з них зосереджені виключно на безпілотних системах.

Це вже не просто окремі майстерні чи невеликі технологічні команди, а ціла галузь оборонної промисловості, яка розвивається безпосередньо під впливом бойового досвіду.

Безпілотники змінили ситуацію на морі

Пітер Дікінсон наголошує, що українські морські дрони суттєво обмежили можливості Чорноморського флоту Росії. Після серії успішних атак Москва була змушена перемістити більшість боєздатних кораблів із тимчасово окупованого Криму до російських портів, зокрема Новоросійська.

Цей результат підтверджували й міжнародні джерела. У липні 2024 року Reuters із посиланням на командувача Військово-морських сил України віцеадмірала Олексія Неїжпапу повідомляло, що майже всі боєздатні російські кораблі залишили кримські бази. Росія втратила можливість повноцінно використовувати Севастополь як головний військово-морський центр у регіоні.

Про наслідки українських операцій для російської присутності в Чорному морі «Главком» також розповідав у матеріалі про витіснення Чорноморського флоту РФ із Криму.

Наземні роботи виконали понад 31 тис. місій за місяць

На суші Україна також активно впроваджує роботизовані технології. Наземні безпілотні платформи використовують не лише для бойових операцій, а й для забезпечення військових на передовій.

За даними Міністерства оборони України, у жовтні 2026 року Сили оборони виконали 31 398 логістичних та евакуаційних місій за допомогою наземних роботизованих комплексів. За перші десять місяців року загальна кількість таких завдань перевищила 171 тис. Це більш ніж учетверо більше, ніж у січні.

Роботи доставляють на позиції боєприпаси, воду та харчування, а також вивозять поранених із небезпечних ділянок фронту. Їхнє використання дає змогу зменшувати ризики для військовослужбовців, яким раніше доводилося виконувати такі завдання особисто.

Далекобійні дрони б'ють по економіці Росії

Окрему увагу Дікінсон приділяє українським далекобійним безпілотникам. Вони дають змогу атакувати військову інфраструктуру, аеродроми, підприємства оборонної промисловості та нафтопереробні заводи в глибокому тилу Росії.

За інформацією Reuters від 18 листопада, українські атаки протягом приблизно 20 днів скоротили добові обсяги переробки нафти в Росії на 45% порівняно з кінцем жовтня. Показник знизився з понад 700 тис. тонн до близько 400 тис. тонн на добу. Удари порушили або зупинили роботу 15 із 35 найбільших російських нафтопереробних заводів. Водночас середній обсяг переробки за листопад залишався вищим за 500 тис. тонн на добу.

На думку британського публіциста, саме далекобійні безпілотники можуть стати одним із найефективніших інструментів стратегічного тиску на Кремль. Вони дозволяють Україні атакувати джерела фінансування російської війни та змушують Москву витрачати значні ресурси на захист об'єктів далеко від лінії фронту.

Українським досвідом цікавляться інші країни

Технологічний прорив України привернув увагу й міжнародних партнерів. Дікінсон зазначає, що після загострення загрози іранських безпілотників на Близькому Сході навесні 2026 року низка держав почала укладати оборонні партнерства з Києвом. Країни прагнуть використати український досвід протидії дронам та розроблення власних безпілотних систем.

Європейські армії також адаптують свої навчальні програми до реалій війни в Україні та залучають українських інструкторів. Йдеться не лише про технічні характеристики безпілотників, а й про тактику їхнього застосування, взаємодію з іншими підрозділами та протидію ворожим системам.

Автор застерігає, що навіть найсучасніші безпілотники самі по собі не здатні виграти війну. Водночас українська індустрія вже довела, що може компенсувати перевагу противника в чисельності та звичайному озброєнні.

За словами Дікінсона, багато українських виробників поки працюють далеко не на повну потужність. Додаткове фінансування з боку партнерів і технологічна підтримка могли б суттєво збільшити обсяги виробництва.

«Якщо партнери Києва хочуть підштовхнути Путіна до миру у 2027 році, вони мають надати пріоритет збільшенню підтримки української індустрії безпілотників світового класу», – підсумовує автор.

Нагадаємо, Україна продовжує розширювати власні можливості у сфері безпілотних систем. Зокрема, у 2026 році в Сухопутних військах ЗСУ створили окремий напрям розвитку дронових підрозділів, який охоплює повітряні безпілотники та наземні роботизовані комплекси.