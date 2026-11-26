Радослав Сікорський під час зустрічі з українськими журналістами

Польща обговорює з союзниками, зокрема українськими спецслужбами, можливі російські провокації, однак подробиці таких розмов не розголошує. Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з українськими журналістами 25 листопада, відповідаючи на запитання кореспондента «Главкому» Данила Муринського.

Журналісти запитали польського міністра про інформацію видання Rzeczpospolita щодо ймовірної підготовки Росією масштабної провокації на території Польщі. За даними польських журналістів, російські спецслужби нібито планували операцію з великою кількістю жертв, відповідальність за яку мали намір перекласти на Україну.

Під час запитання також згадали попереднє звернення Сікорського до російського диктатора Володимира Путіна: «Ми знаємо, що ти плануєш, не роби цього».

Глава польської дипломатії підтвердив, що такі питання обговорюють із партнерами, зокрема українськими спецслужбами. Водночас він наголосив, що деталі залишаються закритими.

«Такі розмови відбуваються, зокрема за участі ваших спецслужб, але це розмови в колі спецслужб, тож вони не підлягають публічному обговоренню», – відповів Сікорський.

Міністр нагадав про досвід напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді Сполучені Штати публічно попереджали про підготовку російських провокацій. За словами Сікорського, розголошення таких планів могло завадити їх реалізації, оскільки задум агресора ставав очевидним.

«Кожен агресор завжди намагається знайти собі алібі. Майже всі війни починають нібито в обороні», – сказав польський міністр.

Глівіцька провокація як приклад російської тактики

Як історичний приклад Сікорський навів Глівіцьку провокацію 1939 року. Напередодні нападу нацистської Німеччини на Польщу німецькі спецслужби інсценували напад на радіостанцію в Глівіце, яка тоді розташовувалася на німецькій території. Учасників операції видали за поляків, щоб створити привід для агресії проти сусідньої держави.

За словами польського міністра, ця операція стала прикладом того, як агресор намагається представити власні дії як відповідь на нібито напад іншої сторони.

«Провокація – це в росіян стандартна процедура», – наголосив Сікорський.

Як ще один приклад він згадав нещодавню повітряну тривогу в російському Калінінграді. Після спрацювання системи оповіщення російська сторона заявила про підозрілий об'єкт із боку Литви, фактично поклавши відповідальність за можливу загрозу на сусідню країну.

21 листопада в Калінінграді справді лунали сирени, а місцева влада повідомляла про підозрілий об'єкт із боку Литви. Згодом литовське Міністерство закордонних справ заперечило причетність країни до атаки безпілотників на Калінінградську область.

Міністр закликав союзників бути готовими до інформаційних атак, дезінформації та спроб посіяти недовіру між державами.

«Тож до провокацій, когнітивної війни, дезінформації ми просто мусимо бути стійкими», – додав Сікорський.

Польща посилює взаємодію із союзниками

Під час зустрічі Сікорський також розповів про розмову з дипломатичним представником, під час якої польська сторона намагалася пояснити російське походження ракет, уламки яких виявили на території Польщі.

Міністр стверджує, що польська сторона мала серійні номери ракет, дані про місце їхнього виробництва та інші докази, однак співрозмовник заперечував причетність Росії.

«Ми йому кажемо: слухай, у Польщі вибухнули три ракети. Маємо їхні серійні номери. Прилетіли з-над України. На уламках написи кирилицею. Ми знаємо, що їх виготовили на заводі в Дубні під Москвою. Знаємо, коли. Росія – єдиний виробник ракет Х-101. Чому ви це робите? А він заперечує», – розповів Сікорський.

Представник польської сторони, який також брав участь у зустрічі, уточнив, що попередження про можливі російські провокації не обов'язково свідчать про підготовку прямого нападу на Польщу. За його словами, Москва може намагатися в інший спосіб втягнути Варшаву в конфлікт або спровокувати її на відповідні дії.

Нагадаємо, 18 листопада «Главком» повідомляв із посиланням на польське видання Rzeczpospolita, що російські спецслужби нібито готували масштабну провокацію поблизу кордону Польщі з Калінінградською областю. За даними журналістів, операція могла призвести до численних жертв, а відповідальність за неї Москва планувала перекласти на Україну. Польські служби, за інформацією видання, вжили превентивних заходів, щоб завадити реалізації задуму.