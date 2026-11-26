Кім повідомив, що Північна Корея не потребує визнання свого статусу іншими державами

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав розширити застосування тактичної ядерної зброї та заявив про систематичне нарощування виробництва ядерних матеріалів. Під час відвідин профільних об'єктів він назвав ядерний статус країни «абсолютно непорушним» і попередив, що спроби заперечити його Пхеньян розцінюватиме як оголошення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними північнокорейського державного агентства KCNA, Кім Чен Ин відвідав об'єкти з виробництва ядерних матеріалів і дослідження озброєнь 25 листопада. Також він оглянув підприємства, пов'язані з обладнанням для ядерної енергетики. Назви та місця розташування цих об'єктів не розголошуються.

Північнокорейський лідер заявив, що країна має зосередитися на використанні тактичної ядерної зброї «в різних сферах і для виконання різноманітних завдань». За його словами, останні досягнення у виробництві ядерного озброєння стали важливим результатом реалізації державної політики в цій галузі.

«Наш ядерний потенціал уже став реальністю», – заявив Кім, слова якого цитує KCNA.

Він також відкинув можливість відмови від ядерного арсеналу та заявив, що Північна Корея не потребує визнання свого статусу іншими державами. Кім назвав володіння ядерною зброєю незворотним рішенням, поки існують сили, які, за його словами, використовують її для досягнення світового панування.

Пхеньян пов'язує ядерну програму з безпекою регіону

За повідомленням південнокорейського агентства Yonhap, під час інспекції Кім Чен Ин згадав військову співпрацю США з їхніми союзниками в Азії. Він звинуватив Вашингтон у створенні системи ядерного військового союзу та заявив, що така ситуація нібито посилює потребу КНДР нарощувати власний арсенал.

Окремо північнокорейський лідер назвав Південну Корею «найнебезпечнішою ворожою державою».

Нинішня заява продовжує курс, закріплений на дев'ятому з'їзді Трудової партії Кореї у лютому 2026 року. Тоді керівництво КНДР підтвердило намір зміцнювати ядерне стримування в межах п'ятирічного плану військової модернізації.

Нинішня інспекція стала четвертим публічно відомим відвідуванням Кімом ядерних об'єктів після поїздок у вересні 2024-го, січні 2025-го та червні 2026 року.

фото: ЦТАК

Що відомо про ядерні потужності КНДР

Заяви Кіма про розширення виробництва ядерних матеріалів з'явилися на тлі повідомлень міжнародних спостерігачів про розвиток інфраструктури КНДР.

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомляло про роботу об'єктів зі збагачення урану в Кансоні та Йонбьоні, а також про нову будівлю на майданчику в Йонбьоні, яка за розмірами та інфраструктурою нагадує збагачувальний комплекс у Кансоні. Агентство також фіксувало ознаки роботи реакторів у Йонбьоні.

Точна кількість північнокорейських ядерних боєголовок невідома. У серпні 2026 року міністр оборони Південної Кореї посилався на оцінки приватних дослідницьких організацій, за якими КНДР може мати від 80 до 120 боєголовок. Він наголосив, що ці цифри не є офіційно підтвердженими.

Водночас оцінки Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, наведені Reuters у лютому 2026 року, свідчили приблизно про 50 зібраних боєголовок і матеріали, яких може вистачити ще на 40. Різниця між оцінками пояснюється обмеженістю відкритих даних і різними методиками підрахунку.

Нагадаємо, у червні 2026 року Кім Чен Ин відвідував новий об'єкт із виробництва матеріалів для ядерної зброї. Тоді північнокорейський лідер заявив про намір нарощувати ядерний потенціал країни.