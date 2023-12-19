Чи зміг Кремль перевести економіку «на військові рейки»

Війна стала для РФ інструментом внутрішньої трансформації та позбавлення від «сировинного прокляття»

Почнемо з аналізу статистики.

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ВВП РФ у третьому кварталі 2023 року зріс на 5,5% до аналогічного періоду минулого року.

Так званий фізичний обсяг ВВП уже помітно перевищив «довоєнний» рівень 2021 року: у третьому кварталі перевищення становило 1,8%, у другому кварталі – 0,2%, у першому кварталі – було невелике відставання.

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За підсумками року ВВП РФ перевищить «фізичний рівень» 2021-го року.

Нагадаю: індекс фізичного обсягу ВВП обчислюється як співвідношення показників ВВП двох періодів у постійних цінах, тобто в цінах базисного періоду.

Інститут народногосподарського прогнозування РАН підвищив прогноз зростання ВВП у 2023 році до 3,5%.

За рахунок чого зростає російська економіка?

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Найбільший приріст валової доданої вартості в третьому кварталі 2023 року припав на третинний сектор економіки – на оптову та роздрібну торгівлю (+17,1% до третього кварталу 2023 року).

На другому місці за темпами зростання – вторинний сектор економіки, тобто промисловість і будівництво.

Будівництво показало зростання на рівні 10%, а обробне виробництво: +9,9%.

Найслабші темпи в первинному секторі економіки РФ – мінус 1,2%, тобто в сировинному сегменті.

Війна стала для РФ інструментом внутрішньої трансформації та позбавлення від «сировинного прокляття». Для нас це тривожний дзвінок.

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Торговельний баланс – позитивний і суттєво перевищує мінімальний рівень, зафіксований у період пандемії, перебуваючи на значеннях першого півріччя 2021 року.

Профіцит рахунку поточних операцій за 11 місяців становив 50,5 млрд дол, це майже вчетверо менше за рівень минулого року (223 млрд дол за аналогічний період).

У РФ збільшується імпорт, переважно інвестиційний з Китаю і падає офіційний експорт.

За різними оцінками, до 20% експорту йде тіньовим шляхом (крипта, інші інструменти), поповнюючи «чорну касу війни».

Росія має можливість витрачати в рамках «чорної каси війни», приблизно до $160 млн на день (це мої експертні оцінки).

Росіяни почали розраховувати сальдо в так званих «дружніх» валютах (юані, рупії, дирхеми, ріал, ріял) і «токсичних» (долар, євро) – так вони їх тепер називають.

Перевищення сальдо за так званими «токсичними» валютами в жовтні звузилося до менш ніж $1,5 млрд, і це вдвічі менше за вересневе значення.

Це формує волатильність курсу рубля до долара – ринок долара в РФ постійно звужується, а волатильність, відповідно, зростає.

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Думаю, РФ рано чи пізно застосує нашу модель курсоутворення, тільки, умовно, з іншою базою.

У нас є курс гривні до долара, а всі інші курси валют визначаються через крос-курс із використанням американської валюти як бази розрахунку.

РФ, найімовірніше, перегляне свій валютний кошик і як базову валюту визначить юань, а курси до всіх інших визначатиме через крос-курс із базою розрахунку у вигляді китайської валюти.

Інфляція в РФ – 7,47% у річному вимірі. Одна з топ-тем російської аналітики – ні, не виробництво снарядів, а ціни на... яйця. яйця.

А тепер перейдемо до висновків.

РФ застосовує ту саму модель, про яку я постійно пишу стосовно України.

Жодний тотальний перехід на «військові рейки», «військову економіку» у 21 столітті в рамках постіндустріального економічного устрою та інформаційного суспільства, неможливий апріорі.

Будь-яка спроба застосувати арсенал економічних інструментів часів Другої світової, приречена на провал.

Що, природно, не виключає можливості використання цього історичного досвіду локально в деяких моделях розвитку.

Успіх країни в сучасній війні – це здатність підтримувати в нормальному форматі «економіку тилу», доходи від якої повинні йти на «економіку війни».

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Тобто не перетворити всю країну на військові цехи, а людей – на робітників із фільму «Список Шиндлера», коли професор музики шліфує снаряди, а сформувати повноцінний режим роботи «економіки тилу» в стандартному її устрої, заробити гроші у вигляді податків, забезпечити зайнятість населення і зростання ВВП.

І вже потім, ресурси, зароблені «економікою тилу», спрямувати на «економіку війни»: армію і ВПК.

Приблизно за таким сценарієм і діє РФ.

І саме такий сценарій я пропонував і у нас.

На жаль, виходячи з моїх спостережень, синергія «економіки тилу» і «економіки війни» у нас руйнується ударними темпами.

Ситуація в «економіці тилу» найближчими місяцями може стати в Україні просто катастрофічною.

Але це не посилить «економіку війни», а навпаки – послабить.