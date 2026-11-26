Невинномиськ розташований приблизно за 400 км від кордону з Україною

У ніч проти 26 листопада безпілотники атакували промислову зону Невинномиська у Ставропольському краї Росії. За повідомленнями, під ударом опинилася Невинномиська ГРЕС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на osint- та моніторингові канали Falcon і Astra.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров підтвердив атаку безпілотників на промислову зону Невинномиська. За його словами, російська протиповітряна оборона відбиває наліт, є збиття дронів. Влада регіону не уточнила, які саме підприємства стали цілями атаки.

За повідомленнями osint-каналу Falcon, безпілотники намагалися дістатися території Невинномиської ГРЕС. Спочатку дрони збивали на підльоті до об'єкта, згодом канал повідомив про кілька ударів на території станції. Близько 02:45 за місцевим часом, за даними Falcon, нові влучання зафіксували по кількох будівлях комплексу.

Інформації про масштаби пошкоджень, можливу зупинку роботи електростанції або постраждалих наразі немає. Російська влада поки не підтверджувала ураження.

Чим важливе підприємство

Невинномиська ГРЕС – одна з ключових електростанцій Ставропольського краю. Вона працює на природному газі, а її встановлена електрична потужність становить 1551 МВт. На станції розміщено 13 турбін і 14 котлів. Електроенергія від ГРЕС надходить до об'єднаної енергосистеми Північного Кавказу, а підприємство також забезпечує промислових споживачів і населення Невинномиська теплом та парою.

мапа: osint-проєкт Falcon

Одним із головних споживачів електроенергії станції є хімічний комбінат «Невинномиський Азот», який входить до групи «ЄвроХім». Підприємство виробляє аміак, аміачну селітру, карбамід, азотну кислоту, метанол, оцтову кислоту та іншу хімічну продукцію.

Аналітики Astra звертають увагу на військово-промислове значення заводу. За даними проєкту, оцтова кислота з Невинномиська постачається на підприємства російського ВПК для виробництва вибухових речовин. Раніше про зв'язок продукції заводу з виготовленням компонентів для боєприпасів також писав «Главком».

Нагадаємо, «Невинномиський Азот» уже неодноразово опинявся під атакою безпілотників. У січні 2026 року дрони атакували хімічне підприємство, а в травні повідомлялося про новий удар по заводу.