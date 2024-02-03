Курт Волкер назвав головну помилку США у відносинах із Росією

США намагалися мінімізувати проблеми, але це тільки заохотило РФ до нападу на Україну

«США, виглядаючи слабкими, насправді заохочували Путіна до нападу»

Адміністрація Байдена мінімізувала проблеми та відмовилася від спецпредставника Держдепу щодо України, на відміну від Трампа, що є її головною помилкою. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер, який очолював цю посаду у 2017-2019 роках.

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Колишній спецпредставник Держдепу наголосив, що адміністрація нинішнього президента не хотіла мати такого представника. «В адміністрації Байдена не хотіли спиратися на людину, яка б тримала Україну у фокусі. Вони віддали перевагу тому, аби мінімізувати проблеми. І це не працювало. Бо мінімізуючи проблеми, віддаляючись, виглядаючи слабким, США насправді заохочували Путіна до нападу», – підкреслив він.

Курт Волкер заявив, що президент США Джо Байден дуже боїться будь-якої ескалації, прямої конфронтації з Росією та ризику застосування ядерної зброї. «Він завжди встановлював обмеження щодо того, що США можуть зробити аби допомогти Україні. І Байден не говорить у термінах перемоги України і поразки Росії. І його заяви, що США будуть допомагати України, скільки це буде потрібно, є скоріше нерішучими», – зазначив він.

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Як раніше повідомлялося, Кремль активізував міжнародну кампанію й намагається маніпулювати внутрішньополітичними подіями у Сполучених Штатах Америки, щоб посилити в країні внутрішню нестабільність і завадити політичним дебатам щодо військової допомоги Україні.

Нагадаємо, Сполученим Штатам набагато вигідніше і дешевше допомагати Україні зброєю, ніж дозволити їй програти. ISW зазначає, що якщо російська армія переможе, то вона матиме бойовий досвід. Крім того, економіка РФ буде поступово відновлюватися, оскільки санкції неминуче ослабнуть. Згодом, Москва відновить свої збройні сили повністю, які будуть модернізовані за рахунок нових технологій.