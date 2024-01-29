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Допомога Україні. Курт Волкер пояснив, чому американські політики хочуть, але не можуть

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Допомога Україні. Курт Волкер пояснив, чому американські політики хочуть, але не можуть
Майже чотири місяці дебати ведуться про південний кордон США, а не про допомогу Україні
фото: CGTN America

«Більшість підтримує надання підтримки Україні, але…»

Політичні розбіжності щодо південного кордону США є настільки значними, що республіканці та демократи не можуть досягти згоди та перейти до обговорення допомоги Україні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер.

«Починаючи з грудня минулого року, іншими словами, майже чотири місяці дебати ведуться не про допомогу Україні, а про південний кордон США. В обох палатах Конгресу, Сенаті та Палаті представників, більшість підтримує надання підтримки Україні, але водночас існують дуже сильні політичні аргументи щодо безпеки і фінансування кордону між Мексикою та США», − зазначив він.

За словами Волкера, спочатку республіканці хотіли поєднати це питання за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню, і провести цей законопроєкт в одному пакеті.

«Але політичні розбіжності щодо південного кордону є такими значними, що зараз немає шансів для компромісу між обома партіями стосовно вирішення цієї проблеми. Оскільки цей законопроєкт поєднав усі ці питання, тому Майк Джонсон (спікер Палати Представників США – «Главком») заявляє, що він мертвий. Бо не можна знайти голосів для його ухвалення, якщо він надалі залишатиметься у зв’язці», − підкреслив він.

Колишній спецпредставник Держдепу додав, що лідер меншості республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл зараз порушив питання повернення до голосування щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, без прив’язки до південного кордону.

Нагадаємо, що учасники переговорів у Сенаті США домовилися щодо нової угоди, яка має значно обмежити нелегальний потік мігрантів на південному кордоні, а також розблокує можливість для ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. 

Раніше видання The Guardian повідомило, що представники Конгресу США погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. Утім, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні, не має шансів на підтримку.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки зволікають із допомогою Україні, оскільки республіканці піддаються впливу експрезидента Дональда Трампа, який вимагає, аби партія відхилила компромісну угоду щодо імміграції у Конгресі.

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Теги: США фінансування Курт Волкер кордон

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