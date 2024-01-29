Допомога Україні. Курт Волкер пояснив, чому американські політики хочуть, але не можуть

Майже чотири місяці дебати ведуться про південний кордон США, а не про допомогу Україні

«Більшість підтримує надання підтримки Україні, але…»

Політичні розбіжності щодо південного кордону США є настільки значними, що республіканці та демократи не можуть досягти згоди та перейти до обговорення допомоги Україні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер.

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«Починаючи з грудня минулого року, іншими словами, майже чотири місяці дебати ведуться не про допомогу Україні, а про південний кордон США. В обох палатах Конгресу, Сенаті та Палаті представників, більшість підтримує надання підтримки Україні, але водночас існують дуже сильні політичні аргументи щодо безпеки і фінансування кордону між Мексикою та США», − зазначив він.

За словами Волкера, спочатку республіканці хотіли поєднати це питання за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню, і провести цей законопроєкт в одному пакеті.

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«Але політичні розбіжності щодо південного кордону є такими значними, що зараз немає шансів для компромісу між обома партіями стосовно вирішення цієї проблеми. Оскільки цей законопроєкт поєднав усі ці питання, тому Майк Джонсон (спікер Палати Представників США – «Главком») заявляє, що він мертвий. Бо не можна знайти голосів для його ухвалення, якщо він надалі залишатиметься у зв’язці», − підкреслив він.

Колишній спецпредставник Держдепу додав, що лідер меншості республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл зараз порушив питання повернення до голосування щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, без прив’язки до південного кордону.

Нагадаємо, що учасники переговорів у Сенаті США домовилися щодо нової угоди, яка має значно обмежити нелегальний потік мігрантів на південному кордоні, а також розблокує можливість для ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Раніше видання The Guardian повідомило, що представники Конгресу США погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. Утім, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні, не має шансів на підтримку.

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Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки зволікають із допомогою Україні, оскільки республіканці піддаються впливу експрезидента Дональда Трампа, який вимагає, аби партія відхилила компромісну угоду щодо імміграції у Конгресі.